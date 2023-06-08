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ТЪ дізнався, яка краса буде у Кременчуці на місці знесеного Пушкіна

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 768 Коментарів: 1

  

Як скоро вона там буде поки невідомо

Нещодавно у Кременчуці на бульварі Українського Відродження огородили місце, де раніше знаходився пам'ятник Олександру Пушкіну, який демонтували 21 листопада 2022 року.

ТЪ запитав у заступника міського голови, директора департаменту житлово-комунального господарства Івана Москалика, які роботи планують там проводити.

Він запевнив нас, що скоро на місці російського поета буде справжня «краса» — композиція із квітів у термочашках.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: бульвар Українського Відродження ДЖКГ Іван Москалик клумба
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Коментарі: 1

1 045
evil:
Сьогодні, 13:08

Пропоную встановити скульптуру дзюруючого хлопчика. Хлопчика у вигляді Малецького Віталія Олексійовича. Який піструном дзюрить у велику ємність. На який напис "Реальні потреби мешканців кременчуцької громади"


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