ТЪ дізнався, яка краса буде у Кременчуці на місці знесеного Пушкіна

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 768 Коментарів: 1

Як скоро вона там буде поки невідомо

Нещодавно у Кременчуці на бульварі Українського Відродження огородили місце, де раніше знаходився пам'ятник Олександру Пушкіну, який демонтували 21 листопада 2022 року.

ТЪ запитав у заступника міського голови, директора департаменту житлово-комунального господарства Івана Москалика, які роботи планують там проводити.

Він запевнив нас, що скоро на місці російського поета буде справжня «краса» — композиція із квітів у термочашках.