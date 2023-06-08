ТЪ дізнався, яка краса буде у Кременчуці на місці знесеного Пушкіна

Нещодавно у Кременчуці на бульварі Українського Відродження огородили місце, де раніше знаходився пам'ятник Олександру Пушкіну, який демонтували 21 листопада 2022 року.
ТЪ запитав у заступника міського голови, директора департаменту житлово-комунального господарства Івана Москалика, які роботи планують там проводити.
Він запевнив нас, що скоро на місці російського поета буде справжня «краса» — композиція із квітів у термочашках.
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