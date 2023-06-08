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Де в Кременчуці вигідно обмінювати долари, євро та злоті 8 червня

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 189

 

Валюта продовжує дешевшати

У четвер, 8 червня, гривня ослабла проти євро та долара в обмінниках, проте зміцнилась в касах банків.

Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:

Долар США 

  • купують - по 36,78
  • продають - по 37,37 грн.

Найвигідніший курс здачі – у Південному (37,10 грн за $1).

Найвигідніший курс купівлі - у Полтава-банку (37,19 грн за $1).

Євро 

  • купують - по 39,58 грн,
  • продають - по 40,45 грн.

Найвигідніший курс здачі – у Правекс-банку (39,90 грн).

Найвигідніший курс купівлі – у ПриватБанку та Полтава-банку (40,2 грн).

Злотий 

  • купують по 8,42 грн,
  • продають - по 8,95 грн.

Найвигідніше курс здачі – у Приватбанку (8,72 грн).

Найвигідніший курс купівлі – у Приватбанку та Полтава-банку (8,87 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів

+380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті,  якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

  

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

https://t.me/obmenopt

Курс валют НБУ на 8.06.2023 року:

  • долар – 36,5686 грн (курс не змінився);
  • євро – 39,18 грн (вчора був 39,05 грн);
  • злотий – 8,76 грн (вчора був 8,69 грн).
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Автор: Руслана Горгола
Теги: курс валют
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