Де в Кременчуці вигідно обмінювати долари, євро та злоті 8 червня

У четвер, 8 червня, гривня ослабла проти євро та долара в обмінниках, проте зміцнилась в касах банків.
Долар США
Найвигідніший курс здачі – у Південному (37,10 грн за $1).
Найвигідніший курс купівлі - у Полтава-банку (37,19 грн за $1).
Євро
Найвигідніший курс здачі – у Правекс-банку (39,90 грн).
Найвигідніший курс купівлі – у ПриватБанку та Полтава-банку (40,2 грн).
Злотий
Найвигідніше курс здачі – у Приватбанку (8,72 грн).
Найвигідніший курс купівлі – у Приватбанку та Полтава-банку (8,87 грн).
Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.
Де найвигідніший курс?
Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.
Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів
+380987080768, +380953009208.
Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.
Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.
В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!
КУРСИ АКТУАЛЬНІ
Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:
Курс валют НБУ на 8.06.2023 року:
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