Кременчуцький ліцеїст виборов перше місце на Всеукраїнському конкурсі проєктів еколого-натуралістичного напряму

Учень ліцею №10 «Лінгвіст» Давід Боровик підготував проєкт «Комбінована прогнозна модель на основі моделі Хольта» та вважає, що майбутнє – за технологіями
Учень 10 класу Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст» Давід Боровик виборов перше місце у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму (вікова категорія 12-15 років). Про це повідомили у ліцеї №10.
Фінальний етап конкурсу проходив 24–26 травня в очному і дистанційному форматах у Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді. Оцінювали роботи за попередньо надісланим відеопредставленням захисту проєкту. Серед учасників очного і дистанційного формату І місце здобули 24 проєкти (28 учасників), II місце – 54 проєкти (70 учасників), III місце – 83 проєкти (86 учасників). Автори шести проєктів отримали дипломи фіналістів.
У категорії (секції) «Комп’ютерні науки та штучний інтелект» з проєктом «Комбінована прогнозна модель на основі моделі Хольта» Давід Боровик був нагороджений дипломом І ступеня.
Таку тему дослідницької роботи хлопець обрав тому, що має великий інтерес до математики та сучасних технологій, бажання глибше вивчити цю предметну область. Він вважає, що у наш час варто очікувати на широке застосування штучного інтелекту у суспільстві. Адже штучний інтелект є унікальним продуктом технічного прогресу, що дає змогу машинам вчитися, використовуючи людський і власний досвід, пристосовуватися до нових умов в рамках свого застосування, виконувати різнопланові завдання, які тривалий час були під силу лише людині, прогнозувати події й оптимізувати ресурси різного характеру.
Давід Боровик розповів «Телеграфу», що почав готувати свій проєкт ще на початку навчального року, у вересні:
На запитання, що було найважчим у підготовці проєкту, хлопець відповідає:
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