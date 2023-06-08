Кременчуцький ліцеїст виборов перше місце на Всеукраїнському конкурсі проєктів еколого-натуралістичного напряму

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Учень 10 класу Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст» Давід Боровик виборов перше місце у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму (вікова категорія 12-15 років). Про це повідомили у ліцеї №10.

Фінальний етап конкурсу проходив 24–26 травня в очному і дистанційному форматах у Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді. Оцінювали роботи за попередньо надісланим відеопредставленням захисту проєкту. Серед учасників очного і дистанційного формату І місце здобули 24 проєкти (28 учасників), II місце – 54 проєкти (70 учасників), III місце – 83 проєкти (86 учасників). Автори шести проєктів отримали дипломи фіналістів.

У категорії (секції) «Комп’ютерні науки та штучний інтелект» з проєктом «Комбінована прогнозна модель на основі моделі Хольта» Давід Боровик був нагороджений дипломом І ступеня.

Таку тему дослідницької роботи хлопець обрав тому, що має великий інтерес до математики та сучасних технологій, бажання глибше вивчити цю предметну область. Він вважає, що у наш час варто очікувати на широке застосування штучного інтелекту у суспільстві. Адже штучний інтелект є унікальним продуктом технічного прогресу, що дає змогу машинам вчитися, використовуючи людський і власний досвід, пристосовуватися до нових умов в рамках свого застосування, виконувати різнопланові завдання, які тривалий час були під силу лише людині, прогнозувати події й оптимізувати ресурси різного характеру.

Давід Боровик розповів «Телеграфу», що почав готувати свій проєкт ще на початку навчального року, у вересні:

— Я домовився зі своїм викладачем, Інною Сергіївною Шаповал, бо ми з нею поділяємо думку про те, що майбутнє стоїть за технологіями, і ми повинні розвиватися у цьому напрямку разом з цими технологіями. Ми співпрацювали разом над цим проєктом. Це покращена прогнозна модель. Модель Хольта вже існувала до цього, але вона мала деякі недоліки, і метою моєї роботи було прибрати ці недоліки, виправити їх. Підставляючи у цю модель числові вирази, ми можемо спрогнозувати майбутнє щодо якихось подій, можна використати у бізнесі. Маючи якісь змінні, ми їх підставляємо у модель, і вона нам прогнозує майбутнє.

На запитання, що було найважчим у підготовці проєкту, хлопець відповідає: