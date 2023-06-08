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На Полтавщині підприємець незаконно нарубав дерев на 4 мільйони

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 451

 

Нарубав 700 в’язів, дубів, кленів та ясенів

Незаконна порубка понад 700 дерев зі збитками майже 4 млн грн – судитимуть фізичну особу-підприємця. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Лубенською окружною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно фізичної особи-підприємця з Великої Багачки. Йому інкримінують незаконну порубку дерев у захисних лісових насадженнях, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, протягом серпня 2022 року у лісосмузі, на території Великобагачанської та Хорольської територіальних громад, без спеціального дозволу (лісорубного квитка) підприємець здійснив незаконну порубку понад 700 дерев породи в’яз, дуб, клен, ясен та інших.

Унаслідок протиправних дій вказаним територіальним громадам спричинено збитки на загальну суму майже 4 млн грн. З метою їх відшкодування прокурором до обвинуваченого пред’явлено позовну заяву.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Велика Багачка прокуратура
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