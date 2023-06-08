Мамі загиблого воїна Єгора Стадніка передали орден «За мужність»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 463

Хлопець був упевнений у Перемозі, мріяв, що святкуватиме її разом з рідними

Міський голова Кременчуцької міської територіальної громади Віталій Малецький відвідав матір нашого Героя-захисника із села Потоки Єгора Стадника.

Єгор з першого дня повномасштабного вторгнення пішов зі зброєю в руках захищати Україну. Служив у 72-ій окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Разом з побратимами Єгор вибивав окупантів з Київщини, згодом був направлений на Донецький напрямок.

Єгора згадують як дуже життєрадісну і позитивну людину. Хлопець був упевнений у Перемозі, мріяв, що святкуватиме її разом з рідними.

На жаль, 28 липня 2022 року у віці 25 років він загинув під час оборони с. Семигір’я Бахмутського району.

Указом Президента України за особисту мужність, самовіддані дії та героїзм, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, старшого солдата Єгора Стадника нагороджено орденом «За мужність» III ступеня.

Міський голова вручив цю високу нагороду матері Героя та запевнив, що міська влада завжди дбатиме про них. А Кременчуцька громада завжди пам’ятатиме і шануватиме подвиг Єгора Стадника.