Що і коли садити у липні: поради за місячним календарем

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 306

Кожен, хто хоче отримати великий урожай, використовує перевірені методики й свої власні спостереження. Саме тому дуже важливо враховувати місячний посівний календар на липень 2023 року

Ось найсприятливіші дні для посадки різних культур у липні: картопля — 4, 7, 8 липня;

редис — 4, 18, 24-28, 31 липня;

морква, буряк — 7, 8 липня;

цибуля на зелень — 4, 7-11, 24, 25, 31 липня;

томати — 18, 26-28, 31 липня;

солодкий і гострий перець — 24-28 липня;

огірки — 18, 24-28 липня;

броколі, цвітна капуста — 4, 12, 13, 24, 25, 31 липня;

рання капуста — 24, 25, 31 липня;

стеблева селера — 4, 7, 8, 12, 13, 31 липня;

кабачки, патисони, гарбуз — 18, 24, 25 липня;

квасоля, горох, сочевиця, нут — 24, 25 липня;

листовий салат — 7-11, 24, 25 липня;

шпинат — 9-11, 18, 24, 25 липня;

рукола — 7-11, 18, 26-28 липня;

кріп і фенхель — 12, 13, 31 липня;

петрушка, кінза — 7-11, 24, 25 липня.

Автор: Мирослава УКРАЇНСЬКА

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