Що і коли садити у липні: поради за місячним календарем
Сьогодні, 09:29
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Кожен, хто хоче отримати великий урожай, використовує перевірені методики й свої власні спостереження. Саме тому дуже важливо враховувати місячний посівний календар на липень 2023 року
Ось найсприятливіші дні для посадки різних культур у липні:
- картопля — 4, 7, 8 липня;
- редис — 4, 18, 24-28, 31 липня;
- морква, буряк — 7, 8 липня;
- цибуля на зелень — 4, 7-11, 24, 25, 31 липня;
- томати — 18, 26-28, 31 липня;
- солодкий і гострий перець — 24-28 липня;
- огірки — 18, 24-28 липня;
- броколі, цвітна капуста — 4, 12, 13, 24, 25, 31 липня;
- рання капуста — 24, 25, 31 липня;
- стеблева селера — 4, 7, 8, 12, 13, 31 липня;
- кабачки, патисони, гарбуз — 18, 24, 25 липня;
- квасоля, горох, сочевиця, нут — 24, 25 липня;
- листовий салат — 7-11, 24, 25 липня;
- шпинат — 9-11, 18, 24, 25 липня;
- рукола — 7-11, 18, 26-28 липня;
- кріп і фенхель — 12, 13, 31 липня;
- петрушка, кінза — 7-11, 24, 25 липня.
Автор: Мирослава УКРАЇНСЬКА
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