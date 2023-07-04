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Кременчук, Для дому і сім'ї, Поради по дому

Що і коли садити у липні: поради за місячним календарем

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 306

 

Кожен, хто хоче отримати великий урожай, використовує перевірені методики й свої власні спостереження. Саме тому дуже важливо враховувати місячний посівний календар на липень 2023 року

Ось найсприятливіші дні для посадки різних культур у липні:

  • картопля — 4, 7, 8 липня;
  • редис — 4, 18, 24-28, 31 липня;
  • морква, буряк — 7, 8 липня;
  • цибуля на зелень — 4, 7-11, 24, 25, 31 липня;
  • томати — 18, 26-28, 31 липня;
  • солодкий і гострий перець — 24-28 липня;
  • огірки — 18, 24-28 липня;
  • броколі, цвітна капуста — 4, 12, 13, 24, 25, 31 липня;
  • рання капуста — 24, 25, 31 липня;
  • стеблева селера — 4, 7, 8, 12, 13, 31 липня;
  • кабачки, патисони, гарбуз — 18, 24, 25 липня;
  • квасоля, горох, сочевиця, нут — 24, 25 липня;
  • листовий салат — 7-11, 24, 25 липня;
  • шпинат — 9-11, 18, 24, 25 липня;
  • рукола — 7-11, 18, 26-28 липня;
  • кріп і фенхель — 12, 13, 31 липня;
  • петрушка, кінза — 7-11, 24, 25 липня.
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Автор: Мирослава УКРАЇНСЬКА
Теги: Для Дому і Сім'ї календар поради для дому город
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