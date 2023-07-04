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Надзвичайні новини

Судитимуть полтавців, які «спеціалізувалися» на викраденні грошей із магазинів

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 214

 

Всередину крадії потрапляли крізь вікна

37-річному полтавцю та 39-річному жителю Полтавського району повідомили про підозру у скоєнні злочинів проти власності. Зокрема, їм інкримінують незакінчений замах на крадіжку та крадіжки, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, поєднані з проникненням у приміщення (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 185 КК України). Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловіки «спеціалізувалися» на викраденні грошей із полтавських магазинів, до яких потрапляли шляхом пошкодження ролетів та замків.

У червні 2022 року в одній із крамниць вони намагалися розбити сейф, проте не змогли й зникли з місця скоєння злочину.

З початку 2023 року з 5 магазинів зловмисники викрали 120 тис. грн.

Наразі підозрювані перебувають під вартою. Встановлюється їхня причетність до скоєння аналогічних кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування здійснює відділ поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області.    

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Автор: Руслана Горгола
Теги: крадіжка Полтава прокуратура
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