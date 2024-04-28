У Кременчуці демонтували дитячий ретро-майданчик: фото

Кременчуцькі комунальники демонтували аварійно-небезпечний майданчик на вулиці Старшого лейтенанта Кагала, 32. Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного господарства «Автозаводське» 25 квітня.
Зазначимо, що «Кременчуцький Телеграф» раніше вже писав про стан цього майданчика. Тоді нам керуюча компанія «Будсервіс» розповіла, що цей майданчик фахівці вже обстежують і мають прийняти рішення, які елементи треба демонтувати, а які ще можна відновити. Після цього будуть проведені відповідні роботи.
З фото видно, що від старого майданчика лишилась лише дитяча гірка. Працівники її відремонтували.
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