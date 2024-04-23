Дитячий ретро-майданчик у центрі Кременчука: «простір для екстриму» чи недбалість комунальників

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 271

Уже кілька років у самому центрі Кременчука у дворі будинку на вулиці Покровській,15/34 (колишня Гагаріна) знаходиться доволі цікавий об’єкт, який можна назвати дитячим ретро-майданчиком в стилі «А-ля СРСР».

Скільки йому років достеменно невідомо, але жителі будинку запевняють, що встановили ці гойдалки та дитячі гірки ще за радянських часів. Можливо, що саме тоді їх останнього разу й ремонтували. А от фарбували востаннє явно пізніше, бо на облуплених конструкціях дитячого майданчику зберігся фіолетовий колір. Кременчужанам, які цікавляться місцевою політикою, це багато про що говорить.

Утім, те що цей дитячий майданчик давно ніхто не фарбував не найгірше. Страшніше те, що дерев’яні сходинки та сидіння гойдалок давно прогнили, або взагалі вирвані, металеві листи на грибочку відірвані та загрозливо стирчать гострими кутами, а під рідкими й прогнилими сходинками конструкцій розсипи битого скла. Одним словом — повний екстрим.

Звісно, що на цьому майданчику дітей немає, адже в 50 метрах від нього є сучасний дитячий майданчик, куди батьки приводять своїх дітлахів.

— А якщо якась дитина без догляду дорослих вирішить випробувати себе на цьому екстремальному дитячому майданчику — погойдатись на цих гойдалках без сидінь, з'їхати з гірки, яка старша за їх батьків… Може трапитися біда. Куди дивляться комунальні служби? Цей майданчик у занедбаному стані стоїть вже кілька років, — зазначила мешканка сусіднього будинку пані Надія.

А як виглядають інші старі дитячі майданчики

Металеві конструкції цього дитячого майданчику можливо ще й послужили б за призначенням, якби його хтось привів до ладу — відремонтував та пофарбував конструкції. Адже старі дитячі майданчики досі радують дітлахів у різних районах міста, зокрема у парку Мира. Але там за ним доглядають і за необхідністю ремонтують та фарбують.

Більш менш прийнятний стан ми виявили на двох старих дитячих майданчиках у дворах будинків на вулиці Лікаря Богаєвського. Хоча й вони потребують уваги, ремонту й фарбування, але хоча б не становлять відвертої загрози травмування дітей.

Так виглядає дитячий майданчик у дворі будинку на вулиці Лікаря Богаєвського, 15/50.

А такий вигляд має дитячий майданчик у дворі будинку на вулиці Лікаря Богаєвського, 9/77.

У Кременчуці 654 дитячі майданчики

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» звернулася за коментарем щодо стану дитячих майданчиків до заступника міського голови — директора департаменту житлово-комунального господарства Івана Москалика.

Він пояснив, що у міськвиконкомі знають про цю проблему і ще минулого року створили комісію з представників департаменту, керуючих компаній та районних адміністрацій, яка інвентаризувала та провела дефектування усіх дитячих майданчиків міста.

— Ми думали, що у нас десь 190 ігрових майданчиків, а їх виявилося 654! Це і старі, ще радянських часів, і сучасні. На кожний склали акт, в якому передбачені потреби ремонту, або демонтажу усього майданчика чи його окремих конструкцій. У першу чергу будемо демонтувати аварійні, і вже розпочали цю роботу — прибрано 4 майданчики, — пояснив Іван Москалик.

За його словами, концепція міської влади передбачає, щоб дитячі майданчики були не біля кожного будинку, а великі, квартальні, сучасні й облаштовані ігрові майданчики для дітей. Декілька таких вже створені у Кременчуці й ними опікується КП «Благоустрій Кременчука».

На питання редакції щодо кількості та стану дитячих майданчиків, які обслуговує КП «Благоустрій Кременчука», його генеральний директор Віктор Василенко відповів, що їх усього 13. Він розповів, що більшість з них, це великі квартальні ігрові майданчики. Вони є, зокрема, біля ліцею № 25, у сквері «Вагонобудівник», біля 4-ї лікарні на Молодіжному. Є й менші — біля ЦРЛ на проспекту Полтавському.

— Після зими ми усі їх привели до ладу. Де було необхідно відремонтували і вже пофарбували металеві конструкції. Чекаємо закінчення дощів, щоб завершити фарбування просохлих дерев’яних деталей, — розповів Віктор Василенко.

А що з іншими?

Поточним ремонтом та утриманням тих дитячих майданчиків, які знаходяться біля будинків, мають займатися керуючі компанії, до складу тарифів яких входять витрати на «обслуговування зовнішніх елементів благоустрою на прибудинкових територіях». Одним із таких елементів і є дитячі майданчики.

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла директор КГЖЕП «Автозаводське» Оксана Кійло, представники якого брали участь у спільній комісії, яка минулого року обслідувала усі дитячі майданчики міста.

— Вони пів року з вересня по грудень обійшли та склали акти по усіх майданчиках. Їх виявилося менше, ніж 654, тому, що у документах інколи одні й ті ж майданчики записували повторно. Це коли один майданчик обслуговує декілька будинків, — пояснила вона.

Зателефонувавши за номером диспетчера колцентру ТОВ «Керуюча компанія «Будсервіс» (0673414141), ми з’ясували, що він знаходиться не у Кременчуці, записує лише аварійні виклики й не знає жодного телефону інших представників компанії. Лише адресу її філії у нашому місті — вулиця Велика набережна, 17. Саме ця компанія займається обслуговуванням житлових будинків у Крюківському районі, на території якого знаходиться будинок на вулиці Покровській,15/34 з тим самим екстремальним дитячим майданчиком.

До керуючої компанії «Житлорембудсервіс» додзвонитися вдалося одразу. Її генеральний директор Сергій Зінченко пояснив, що суми на утримання дитячих майданчиків, які сплачують мешканці, дуже невеликі, й тому вони не дозволяють належним чином їх утримувати. Втім, компанія займається їх поточним ремонтом та реагує на звернення мешканців.

— Там де на старих дитячих майданчиках є травмонебезпечні елементи, то ми на прохання мешканців їх демонтуємо. Інші підфарбовуємо, ремонтуємо і намагаємося утримувати так, щоб не було скарг, — пояснив Сергій Зінченко.

Сподіваємося, що ця стаття нагадає керуючим компаніям та комунальникам міста про те, що дитячі майданчики треба завчасно готувати до літнього періоду. І хоча б привести їх до того стану, щоб вони не становили загрози для дітей.

Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький Телеграф» показав стан деяких дитячих майданчиків Кременчука. Усі вони знаходяться у центральній частині міста.