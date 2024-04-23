У Кременчуці поліцейські зупинили навчальний автомобіль: за що заплатить штраф інструктор

Сьогодні, 17:51 Переглядів: 319

За порушення порядку підготовки водіїв у автошколі відповідає інструктор, навіть якщо за кермом під час зупинки перебуває учень автошколи.

Сьогодні, 23 квітня у Кременчуці поліцейські зупинили навчальний автомобіль Deawoo Lanos. Про це повідомляє пресслужба батальйону патрульної поліції Кременчука. Правоохоронці встановили, що автівка обладнана з порушенням вимог чинного законодавства.

Відносно інструктора правоохоронці винесли постанову за ст. 127-3 (Порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів) КупАП.

Санкція постанови передбачає накладення штрафу від 8 тисяч 500 грн до 13 тисяч 600 гривень.

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