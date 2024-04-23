Рятувальники Кременчука отримали снігоболотохід «Богун-2», який може пересуватися по землі та воді

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 215

Кременчуцькі надзвичайники отримали новий автомобіль — снігоболотохід «Богун-2». Про це стало відомо під час навчань, які проходили біля центрального пляжу Кременчука. Створений він для того, щоб перевозити та евакуювати людей, а також дрібногабаритне рятувальне обладнання, вантажі.

Рятувальник Артем Мелет з Полтави працює на такому автомобілі уже 2 роки. На ньому чоловік брав участь у ліквідації наслідків повені після підриву Каховської ГЕС на Херсонщині.

— Ми евакуювали людей, доставляли гуманітарні вантажі, доводилося евакуювати тварин — песиків, котиків, допомагали військовим у Херсоні, — розповідає Артем Мелет.

Снігоболотоход «Богун-2» може пересуватися по різних типах ґрунтів, зокрема по торфу, а також по снігу.

— Великою особливістю є те, що він плаває. Ми можемо, не змінюючи ніяких характеристик, міняти тип ґрунту — їдемо по твердій поверхні, заїжджаємо у воду, виїжджаємо з води і далі продовжуємо рух без проблем, — коментує рятувальник з Полтави.

Снігоболотохід «Богун-2» — це техніка українського виробництва, розробка запатентована в Україні. Виготовляють «Богунів» у Києві, усі вузли й агрегати створені в нашій країні.

У Полтавській області два таких снігоболотохода — у Полтаві та Кременчуці. Кременчуцькі рятувальники зараз проходять навчання, вже протягом тижня вони використовуватимуть снігоболотохід «Богун-2» у своїй роботі.

Руслан Квашенко (зліва) та Артем Мелет (справа)

— У нас бувають пожежі на островах, у плавнях. У нас люди характерні, підпалюють очерет заради розваги, а нам доводиться їздити й ліквідовувати (займання – ред.), — каже надзвичайник з Кременчука Руслан Квашенко, який зараз вчиться керувати новою технікою.

Він наголосив, що снігоболотохід стане у пригоді під час гасіння пожеж на островах.