Рятувальники Кременчука отримали снігоболотохід «Богун-2», який може пересуватися по землі та воді

Кременчуцькі надзвичайники отримали новий автомобіль — снігоболотохід «Богун-2». Про це стало відомо під час навчань, які проходили біля центрального пляжу Кременчука. Створений він для того, щоб перевозити та евакуювати людей, а також дрібногабаритне рятувальне обладнання, вантажі.
Рятувальник Артем Мелет з Полтави працює на такому автомобілі уже 2 роки. На ньому чоловік брав участь у ліквідації наслідків повені після підриву Каховської ГЕС на Херсонщині.
Снігоболотоход «Богун-2» може пересуватися по різних типах ґрунтів, зокрема по торфу, а також по снігу.
Снігоболотохід «Богун-2» — це техніка українського виробництва, розробка запатентована в Україні. Виготовляють «Богунів» у Києві, усі вузли й агрегати створені в нашій країні.
У Полтавській області два таких снігоболотохода — у Полтаві та Кременчуці. Кременчуцькі рятувальники зараз проходять навчання, вже протягом тижня вони використовуватимуть снігоболотохід «Богун-2» у своїй роботі.
Руслан Квашенко (зліва) та Артем Мелет (справа)
Він наголосив, що снігоболотохід стане у пригоді під час гасіння пожеж на островах.
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