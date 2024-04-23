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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві чоловік з ножем у руках лякав перехожих — поліція

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 409

 

Правоохоронці порушили кримінальне провадження  

*фото ілюстративне

Учора, 22 квітня, близько 15.30 у Полтаві невідомий чоловік із ножем у руках лякав та провокував перехожих. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

На місце події прибули поліцейські та встановили порушника. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 263 (Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення чоловікові про підозру. У разі визнання винним, йому загрожує штраф від 1000 до 4000 неоподаткованих мінімумів або громадські роботи строком від 120 до 240 годин, або пробаційний нагляд на строк від 2 до 5 років, або обмеження на цей самий термін, або ув’язнення терміном до 3 років.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині поліція затримала чоловіка за підозрою у вбивстві товариша.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтава чоловік ніж зброя поліція
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