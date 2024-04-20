У Лубнах чоловік убив товариша — поліція

У Лубенському районі Полтавщини поліціянти затримали 55-річного чоловіка за підозрою в убивстві товариша, повідомила пресслужба поліції Полтавщини. 18 квітня о 5.00 тіло 61-річного чоловіка у квартирі знайшла односельчанка, яка і викликала правоохоронців.

За словами Євгенія Карпця, начальника Лубенського районного відділу поліції, поліціянтам вдалося встановити та затримати підозрюваного. Виявилося, що він із убитим напередодні відпочивали разом. Чоловіку вже повідомлено про підозру.

Наразі триває досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Якщо вина чоловіка буде доведена, йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 19 квітня слідчі Кременчуцького райуправління поліції розшукали вбивцю чоловіка, чиє тіло знайшли у суботу, 13 квітня, на Молодіжному.