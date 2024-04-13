На Молодіжному помер 41-річний чоловік

Сьогодні, 21:39 Переглядів: 40

Сьогодні увечері на Молодіжному, у районі школи № 17 помер чоловік. Про це повідомляють користувачі соціальних мереж.

За інформацією пресофіцерки Кременчуцького районного управління поліції Анни Васенко, 41-річному чоловіку стало зле та він помер.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, всі обставини й причини смерті будуть встановлені пізніше.

У соціальних мережах кременчужани повідомляли про те, що чоловік помер від ножових поранень, втім, у пресслужбі поліції дану інформацію спростовують.

«На чоловікові є тілесні ушкодження, але вони не «свіжі». Обставини їх отримання буде встановлювати слідство», — прокоментувала Анна Васенко.

Нагадаємо, 10 квітня у Кременчуці невідомі викрали 27-річного місцевого мешканця.