На Молодіжному помер 41-річний чоловік

Сьогодні увечері на Молодіжному, у районі школи № 17 помер чоловік. Про це повідомляють користувачі соціальних мереж.
За інформацією пресофіцерки Кременчуцького районного управління поліції Анни Васенко, 41-річному чоловіку стало зле та він помер.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, всі обставини й причини смерті будуть встановлені пізніше.
У соціальних мережах кременчужани повідомляли про те, що чоловік помер від ножових поранень, втім, у пресслужбі поліції дану інформацію спростовують.
Нагадаємо, 10 квітня у Кременчуці невідомі викрали 27-річного місцевого мешканця.
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