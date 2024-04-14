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Люди в кікіморах у Кременчуці: «Берегині Крюкова» нагадають про те, що війна триває

Сьогодні, 07:30 Переглядів: 133

 

Зустріти волонтерів можна буде сьогодні о 15.00 у сквері ім. Олега Бабаєва

Сьогодні, 14 квітня о 15.00 у сквері ім. Олега Бабаєва, біля фонтану «Кременчуцькі Берегині» нагадають містянам про те, що в Україні триває війна. Волонтери від початку повномасштабного вторгнення плетуть маскувальні сітки, шиють кікімори на потреби захисників.

Самі «Берегині» констатують, що це не масова акція, а лише спроба нагадати, що потреби у хлопців на передовій є кожного дня.

Прогулянка містом триватиме вільним маршрутом. 

Нагадаємо, «Берегині Крюкова» збирають кошти на тканину та основу для маскування 116 бригади, 145 батальйону. Аби зібрати потрібну суму грошей «Берегині Крюкова» вирішили запустити аукціон.

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: особиста сторінка волонтерів «Кременчуцькі Берегині»
Теги: волонтери збір коштів війна Берегині Крюкова
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