Дітям загиблих добровольців, які не входили до складу добровольчих формувань підвищать суму виплат

Дітям загиблих добровольців, які не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад підвищать виплати. Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики України.
У березні 2024 року Уряд прийняв рішення про збільшення розмірів адресної допомоги дітям загиблих Захисників-добровольців, які не входили до складу ДФТГ, повідомляють в міністерстві.
Діти загиблих добровольців мають право на отримання пенсії у разі втрати годувальника, якщо загиблий тато чи мама мали необхідну кількість страхового стажу. Якщо ж страхового стажу на момент загибелі було недостатньо, дитині нараховується державна соціальна допомога.
Нагадаємо, у Кременчуці виділили понад 100 тисяч гривень на продуктові набори для дітей загиблих захисників.
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