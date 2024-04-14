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Дітям загиблих добровольців, які не входили до складу добровольчих формувань підвищать суму виплат

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 85

 

Оновлені суми виплати діти почнуть отримувати з квітня

Дітям загиблих добровольців, які не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад підвищать виплати. Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики України.

«На початку повномасштабної війни, стаючи на захист країни, не всі добровольці були оформлені до складу добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Дехто, на жаль, загинув, у декого — залишились родини із дітьми. Донедавна — через правову неврегульованість — діти таких добровольців, отримували виплати нижчі, за виплати для дітей загиблих Захисників та Захисниць України, — йдеться у повідомленні

У березні 2024 року Уряд прийняв рішення про збільшення розмірів адресної допомоги дітям загиблих Захисників-добровольців, які не входили до складу ДФТГ, повідомляють в міністерстві.

«З 1 квітня її розмір підвищено з 2361 грн до 7800 грн на одну неповнолітню дитину та до 6100 грн — на кожну, якщо в сім’ї двоє і більше дітей. Виплата у таких розмірах буде здійснюватися щомісячно. Підвищення відбулось автоматично, додатково звертатись нікуди не потрібно», — йдеться на сайті профільного міністерства.

Діти загиблих добровольців мають право на отримання пенсії у разі втрати годувальника, якщо загиблий тато чи мама мали необхідну кількість страхового стажу. Якщо ж страхового стажу на момент загибелі було недостатньо, дитині нараховується державна соціальна допомога.

Нагадаємо, у Кременчуці виділили понад 100 тисяч гривень на продуктові набори для дітей загиблих захисників.

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: vsim.ua
Теги: Кременчук Полтавщина війна діти гроші виплати
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