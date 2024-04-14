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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці шукають 15-ти річну Софію Одарущенко

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 21

 

Дівчина зникла учора ввечері

Кременчуцькі поліцейські розшукують зниклу безвісти 15-річну Софію Одарущенко. Про це повідомляє пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За її словами, 13 квітня близько 17.00 дівчина пішла із дому. На даний час її місце знаходження невідоме.

Прикмети зниклої: русяве волосся середньої довжини, світлі очі, худорлява статура, зріст близько 165 см.

Одягнена: піджак чорного кольору, світлі прямі джинси, білі кросівки.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Софії Одарущенко, правоохоронці просять звертатися за телефонами:

0997933504 або 102.

Нагадаємо, у Кременчуці шукають зниклу безвісти 12-річну Карину Волосюк.

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: Кременчуцьке районне управління ГУНП у Полтавській області
Теги: Кременчук розшук поліція
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