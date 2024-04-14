Учора, 13 квітня, у Кременчуці горіла квартира. Про це повідомляють надзвичайники в оперативному зведенні Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області. Сталася пожежа у багатоквартирному будинку по вулиці Троїцькій.
Вогнем знищено облицювання стін балкона на площі 1 м2. Закопчено стіни та стелю на площі 3 м2 та віконну раму.
Саму квартиру вдалося врятувати.
Нагадаємо, 12 квітня у Градизьку горів приватний будинок.
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