У Кременчуці горіла квартира

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 336

Обійшлося без жертв чи постраждалих

Учора, 13 квітня, у Кременчуці горіла квартира. Про це повідомляють надзвичайники в оперативному зведенні Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області. Сталася пожежа у багатоквартирному будинку по вулиці Троїцькій.





Вогнем знищено облицювання стін балкона на площі 1 м2. Закопчено стіни та стелю на площі 3 м2 та віконну раму.

Саму квартиру вдалося врятувати.

Нагадаємо, 12 квітня у Градизьку горів приватний будинок.