Анна Старчик — одна з 12 педагогів, які боротимуться за звання «Учитель року — 2024»

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 219

З 8 по 13 квітня 2024 року у дистанційній формі проходив другий тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2024». Тривав конкурс протягом тижня, пише пресслужба Кременчуцької міської ради.

За результатами відбіркового етапу журі обрало 12 найкращих учителів української мови та літератури для подальшої участі в очному етапі змагань. У номінації «Українська мова та література» виборола педагогиня з Кременчука, викладачка наукового ліцею «Політ» при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії Анна Старчик.

Фінал конкурсу відбудеться з 12 по 18 травня 2024 року у Львові.

Нагадаємо, як у 2014 році жінка «українізувалася» сама, та як прищеплює дітям любов до мови та літератури раніше Анна Старчик розповідала «Кременчуцькому Телеграфу».