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В Україні запускають проєкт «Залізний полігон»

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 193

 

Проєкт покликаний підтримати українських виробників нового озброєння для ЗСУ

Збройні Сили України разом із Міністерством стратегічних галузей промисловості запускають проєкт «Залізний полігон». Про це пише Суспільне, з посиланням на слова заступника головнокомандувача Збройних Сил України, полковник Андрій Лебеденко.

«Ми хочемо створити цей полігон, який дозволить виробнику отримати доступ до фахової оцінки його виробу, спрямувати його методологією всіх випробувань, забезпечити майданчиком та відповідними засобами для оцінки характеристик тих чи інших засобів, надати допомогу в оформленні документів», — розповів Лебеденко.

Проєкт покликаний підтримати українських виробників та скоротити час виробництва українського озброєння для ЗСУ.

Проєкт у процесі запуску, повідомив Лебеденко.

«Будь-який виробник на будь-які стадії виробництва його зразка має можливість звернутись до ЗСУ і отримати час та дату коли він зможе прибути до полігону зі своїм зразком», — розповів Лебеденко.

Планується, відкрити 3 напрямки:

  • по роботизованих системах;
  • безпілотниках;
  • системах РЕБ.

Напрямки проєкту мають запрацювати за місяць. У міністерстві констатують, що відкриття «Залізного полігону» дозволить скоротити час виробництва нового озброєння для ЗСУ.

Нагадаємо, міноборони запускає новий проєкт для військовослужбовців: платформу «Військовий асистент».

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: Уніан
Теги: ЗСУ полігон війна озброєння
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