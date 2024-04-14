В Україні запускають проєкт «Залізний полігон»

Проєкт покликаний підтримати українських виробників нового озброєння для ЗСУ
Збройні Сили України разом із Міністерством стратегічних галузей промисловості запускають проєкт «Залізний полігон». Про це пише Суспільне, з посиланням на слова заступника головнокомандувача Збройних Сил України, полковник Андрій Лебеденко.
Проєкт покликаний підтримати українських виробників та скоротити час виробництва українського озброєння для ЗСУ.
Проєкт у процесі запуску, повідомив Лебеденко.
Планується, відкрити 3 напрямки:
Напрямки проєкту мають запрацювати за місяць. У міністерстві констатують, що відкриття «Залізного полігону» дозволить скоротити час виробництва нового озброєння для ЗСУ.
Нагадаємо, міноборони запускає новий проєкт для військовослужбовців: платформу «Військовий асистент».
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