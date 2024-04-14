Ракетний удар по гуртожитку на Полтавщині, погрози та викрадення кременчужанина — головне за тиждень

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Росіяни завдали ракетного удару по гуртожитку у Полтавській громаді, є постраждалі та загиблі. Керівнику Держпродспоживслужби у Кременчуці погрожували, а 27-річного мешканця міста викрали невідомі. «Кременчуцький Телеграф» зібрав головні новини тижня у підбірку. Читайте топ-10 новин, які ви могли пропустити.

8 квітня росіяни завдали ракетного удару по гуртожитку у Полтавській громаді. Відомо про 16 постраждалих, з них — четверо дітей 5-11 років.Одна людина загинула.



За словами Проніна, внаслідок російської атаки понад 9 тисяч побутових та 120 юридичних споживачів у Полтавській та Щербанівській громадах вночі були тимчасово без світла. Енергетики відновили електропостачання до усіх осель, окрім зруйнованих будівель.

Як повідомляла пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій України, росіяни вдарили по багатоквартирному будинку, де проживали близько 30 людей. Майже 100 рятувальників працювали на місці прильоту.

Як повідомляла в. о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова у своєму телеграм-каналі, на місці працювала команда соціального захисту для оформлення заявок пошкодженого майна й отримання виплат до 10 тисяч грн кожній постраждалій особі.

Більше про ворожий обстріл у нашому матеріалі.

8 квітня «Кременчуцький Телеграф» досліджував, чи складе штучний інтелект національний мультитест. Журналісти протестували дві «нейронки» на 6 предметах.



Обрали демо-тести з таких предметів: українська мова, математика, історія України, географія, фізика та англійська.

Якщо коротко, то обидві нейромережі склали тести так собі. Їхні відповіді часто не збігалися: у кожної своя «думка», при чому обидві можуть бути хибними. Якщо задати нейромережі одне і те саме питання двічі, можна отримати різні відповіді.

Більше правильних відповідей — у Gemini 1.5. Безкоштовна версія ChatGPT 3.5 трохи відстала за кількістю правильних відповідей, але не так, щоб дуже сильно. Проте інколи «чат» видавав такі відповіді, які б не додумався дати навіть найвідсталіший учень у класі. Деталі читайте у статті.

Цього тижня «Кременчуцький Телеграф» писав про історію Влади з Попівки, Полтавської області, яка взяла участь у проєкті «Вагітна у 16» телеканалу СТБ. Героями випуску стали Влада та Артур із села Попівка, Миргородського району.

Дівчина розповіла історію своєї першої вагітності. За словами Влади, вперше вона завагітніла у 13 років від 25-річного чоловіка. Першу дитина дівчина втратила на четвертому місяці вагітності.

Вдруге Влада завагітніла від 24 річного Артура. Хлопець брав участь в антитерористичній операції. За словами чоловіка, на війні він втратив друга, після чого не зміг оговтатися та почав часто вживати алкоголь. Вживає алкоголь і родина Влади, про це стало відомо в рамках четвертого випуску шоу. Детальніше про самих героїв шоу та про вік згоди можна почитати у нашому матеріалі.

Цього тижня наші журналісти писали матеріал про телефонні погрози керівникові кременчуцької Держпродспоживслужби.

«До Кременчуцького районного управління поліції звернувся керівник даної установи з приводу погрози телефоном від невідомих осіб. Виїздила туди слідчо-оперативна група, зібрано матеріал. Наразі будемо давати юридичну оцінку викладеному в заяві факту», — розповіли нам у поліції.

Ми також зателефонували у приймальню місцевої Держпродспоживслужби, але там розповіли, що нічого незвичайного не сталось і жодних працівників поліції там не бачили. Більше деталей можна знайти у нашому матеріалі.

У Кременчуці згорів «Катай вейк парк», що знаходився на березі річки Сухий Кагамлик поблизу парку «Кагамлицький». Про це цього тижня писали наші журналісти.



Внаслідок пожежі у вейк-парку вигоріло практично усе майно, уціліли лиш металеві конструкції.

Прокоментували пожежу у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про загоряння рятувальники отримали о 3.35. Локалізували пожежу о 4.17, а загасили о 5.01. Гасили вогонь 8 надзвичаників із 14-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою двох пожежних машин.

Рятувальники встановлюють обставини та причини загоряння. Відео з наслідками дивіться тут.

10 квітня Кременчук відвідав митрополит Полтавський і Кременчуцький владика Федір. Митрополит провів службу у Свято-Миколаївському соборі в рамках проєкту «Сінемалогія: рефлексія у піст з духовенством». Після служіння владика Федір поспілкувався з вірянами та журналістами.



Владика Федір розповів, що кількість громад у Полтавській області, які планують перехід від УПЦ МП до ПЦУ. Також журналістам стало відомо про збільшення кількості капеланів на Полтавщині.

«Капеланів збільшилося, бо є велика потреба. У нас сьогодні бракує капеланів: не закрита частина цих посад у Збройних Силах. Наприклад, нещодавно я спілкувався з капеланом, він постійно курсує між підрозділами, постійно на передовій. Ми готуємо капеланів навіть із військовослужбовців, які є віруючими, які відчувають покликання», — повідомив митрополит.



Розгорнуте інтерв’ю митрополита Полтавського і Кременчуцького владики Федора можна почитати у нашому матеріалі.

Що чекає на виші України, та чи є загроза реорганізації КрНУ можна почитати у матеріалі Вероніки Білодід. За останні 15 років кількість випускників в Україні скоротилася майже вдвічі, тому відпала необхідність у великій кількості закладів вищої освіти, пише у своєму матеріалі журналістка.



У 2008-му, коли в Україні функціонувало приблизно 350 закладів вищої освіти, в середньому було 6700 студентів на заклад освіти. У 2021 році загальна кількість закладів зменшилася до 300, але в середньому в кожному з них було лише 3400 студентів. Матеріал про скорочення вишів можна почитати тут.



10 квітня у Кременчуці невідомі викрали 27-річного місцевого мешканця. Чоловіка посадили до автомобіля на іноземній реєстрації та відвезли у невідомому напрямку. Чи вдалося встановити та затримати особи зловмисників читайте у матеріалі.

Цього тижня журналісти «Кременчуцького Телеграфа» продовжили стежити за розглядом справи медиків «швидкої». Дочка померлої пацієнтки назвала діагноз, який став причиною смерті її матері. Причиною смерті 43-річної кременчужанки стала кардіоміопатія (яка не є гострим станом, це хронічне захворювання, воно розвивається поступово протягом життя — ред.), серцево-судинна недостатність. Копію лікарського свідоцтва про смерть жінки долучили до матеріалів справи з дозволу свідка — доньки.



На наступному засіданні у червні мають допитати інших свідків — лікарів Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які проводили службову перевірку у цій справі.

Також у цьому судовому засіданні встигли допитати свідків — двох фельдшерок.

Більше деталей у справі лікарів «швидкої» можна почитати у тут.



Один з матеріалів цього тижня, який зацікавив наших читачів, матеріал про те, як менше ніж за рік депутат Бокован та його дружина заробили понад 11 мільйонів гривень. Помічник народного депутата Юрія Шаповалова Микола Бокован розповів «Кременчуцькому Телеграфу» про історію походження сімейних статків. Почитати матеріал можна за активним посиланням.