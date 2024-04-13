«У нас є потреба у капеланах»: митрополит Полтавський і Кременчуцький владика Федір

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Священники з Полтавщини йдуть у ЗСУ капеланами. Але є й такі, які пішли добровільно захищати країну

Днями митрополит Полтавський і Кременчуцький владика Федір відвідав Кременчук. Владика поспілкувався з журналістами та вірянами. Митрополит розповів, що нині на фронті бракує капеланів.

«Н е закрита частина цих посад у Збройних Силах. Наприклад, нещодавно я спілкувався з капеланом, він постійно курсує між підрозділами, постійно на передовій. Ми готуємо капеланів навіть із військовослужбовців, які є віруючими, які відчувають покликання, — говорить владика Федір .

На фронт священослужителі Полтавщини потрапляють капеланами. Хоча є й такі святотці, які пішли добровольцями.

«Священнику за канонами заборонено брати до рук зброю і брати участь у збройному конфлікті, тому тут є колізія. Я думаю, що є священники, які до цього ставляться дуже відповідально. Поки що у нас бракує священників у області. Ми мобілізовуємо священників тільки як капеланів. Але у нас є священники, які служать як військовослужбовці, — зазначив владика Федір.

Нагадаємо, ПЦУ на Полтавщині прокоментувала закон «про заборону УПЦ» в Україні.