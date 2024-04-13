Від особистісного розвитку до космічних пригод: що кременчужанам почитати на вихідних

Оксана Калина «Довга зима»

Три жінки, на перший погляд, не мають нічого спільного. Світлана — м’яка й жіночна красуня, яка звикла в усьому покладатися на чоловіка. Лола — непоказна медсестра, давно розлучена, мати трьох дітей, яка ще в юності заборонила собі почуття. Інна — залізна бізнес-леді, що ніколи не прощає образ і завжди домагається свого.

Але кожна з цих несхожих жінок колись любила Сашка. Його смерть несподівано зблизила їх. Світлана вважає, що їхня зустріч не випадкова. Мабуть, Олександр звів їх утрьох разом перед якимись доленосними подіями. Подругам це припущення здається кумедним. Але настає 24 лютого, і кожна має наважитись на рішучі зміни в житті.



