Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Віктор КРУК
Чи можлива демобілізація без посилення мобілізації, і як це може привести до поразки у війні та втрати державності
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура

Від особистісного розвитку до космічних пригод: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 86

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Оксана Калина «Довга зима»

Три жінки, на перший погляд, не мають нічого спільного. Світлана — м’яка й жіночна красуня, яка звикла в усьому покладатися на чоловіка. Лола — непоказна медсестра, давно розлучена, мати трьох дітей, яка ще в юності заборонила собі почуття. Інна — залізна бізнес-леді, що ніколи не прощає образ і завжди домагається свого.

Але кожна з цих несхожих жінок колись любила Сашка. Його смерть несподівано зблизила їх. Світлана вважає, що їхня зустріч не випадкова. Мабуть, Олександр звів їх утрьох разом перед якимись доленосними подіями. Подругам це припущення здається кумедним. Але настає 24 лютого, і кожна має наважитись на рішучі зміни в житті.

Луїза Хей. Роберт Холден «Життя любить тебе»

Коли все летить шкереберть і нічого не вдається, коли довкола забагато непорозуміння, а втома переважає бажання рухатися вперед — спиніться. І почніть жити так, як хочеться.

Ця книжка — пошук себе справжнього. Сім розділів — сім порад, що ведуть до життя мрії. Розділи містять теплі настанови, мотивуючі афірмації, аналіз ситуацій і тактики розв’язання найскладніших життєвих негараздів.

  

 

 

Клаудія Мартін «Велика книга космосу»

Як стати космонавтом? Якого розміру галактика? Чи є вода на Марсі?

Відповіді на питання юні читачі знайдуть в цій книжці. Читачі зможуть спуститися на кожну планету Сонячної системи, а також дізнаються про те, як далеко може «бачити» телескоп; коли утворився Місяць; як почуваються космонавти та інші.

Професійні високоякісні фотографії та ілюстрації розкриють секрети планет, астероїдів, галактик і навіть чорних дір. Під час подорожі дослідники опиняться далі, ніж могли собі уявити. І їм навіть не доведеться покидати планету Земля.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх