Від особистісного розвитку до космічних пригод: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Оксана Калина «Довга зима»
Три жінки, на перший погляд, не мають нічого спільного. Світлана — м’яка й жіночна красуня, яка звикла в усьому покладатися на чоловіка. Лола — непоказна медсестра, давно розлучена, мати трьох дітей, яка ще в юності заборонила собі почуття. Інна — залізна бізнес-леді, що ніколи не прощає образ і завжди домагається свого.
Але кожна з цих несхожих жінок колись любила Сашка. Його смерть несподівано зблизила їх. Світлана вважає, що їхня зустріч не випадкова. Мабуть, Олександр звів їх утрьох разом перед якимись доленосними подіями. Подругам це припущення здається кумедним. Але настає 24 лютого, і кожна має наважитись на рішучі зміни в житті.
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Луїза Хей. Роберт Холден «Життя любить тебе»
Коли все летить шкереберть і нічого не вдається, коли довкола забагато непорозуміння, а втома переважає бажання рухатися вперед — спиніться. І почніть жити так, як хочеться.
Ця книжка — пошук себе справжнього. Сім розділів — сім порад, що ведуть до життя мрії. Розділи містять теплі настанови, мотивуючі афірмації, аналіз ситуацій і тактики розв’язання найскладніших життєвих негараздів.
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Клаудія Мартін «Велика книга космосу»
Як стати космонавтом? Якого розміру галактика? Чи є вода на Марсі?
Відповіді на питання юні читачі знайдуть в цій книжці. Читачі зможуть спуститися на кожну планету Сонячної системи, а також дізнаються про те, як далеко може «бачити» телескоп; коли утворився Місяць; як почуваються космонавти та інші.
Професійні високоякісні фотографії та ілюстрації розкриють секрети планет, астероїдів, галактик і навіть чорних дір. Під час подорожі дослідники опиняться далі, ніж могли собі уявити. І їм навіть не доведеться покидати планету Земля.
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