Патрульна поліція Кременчука запрошує долучитися до лав правоохоронців
Сьогодні, 14:30
Переглядів: 169
Достатньо заповнити заявку на сайті та відповідати певним вимогам.
Патрульна поліція Кременчука запрошує приєднатися до їх команди. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Основні вимоги до кандидатів:
- громадянство України;
- вільне володіння українською мовою;
- вік від 18 років;
- повна загальна середня освіта;
- відсутність судимості;
- наявність посвідчення водія категорії В.
Кандидатам пропонують:
- можливість кар'єрного росту;
- стабільна заробітна плата;
- безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;
- щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб;
- грошова компенсація на оздоровлення;
- можливість взяти житло в лізинг;
- компенсація оренди житла.
Дізнатися більше про набір та подати заявку можна ТУТ.
Автор: Роксолана Жукова
Джерело фото: Пресслужба патрульної поліції Кременчука
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.