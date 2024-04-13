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Патрульна поліція Кременчука запрошує долучитися до лав правоохоронців

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 169

 

Достатньо заповнити заявку на сайті та відповідати певним вимогам.

Патрульна поліція Кременчука запрошує приєднатися до їх команди. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Основні вимоги до кандидатів:

  • громадянство України;
  • вільне володіння українською мовою;
  • вік від 18 років;
  • повна загальна середня освіта;
  • відсутність судимості;
  • наявність посвідчення водія категорії В.

Кандидатам пропонують:

  • можливість кар'єрного росту;
  • стабільна заробітна плата;
  • безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;
  • щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб;
  • грошова компенсація на оздоровлення;
  • можливість взяти житло в лізинг;
  • компенсація оренди житла.

Дізнатися більше про набір та подати заявку можна ТУТ

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: Пресслужба патрульної поліції Кременчука
Теги: поліція Кременчук правоохоронці набір
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