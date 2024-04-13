20 квітня ліцей «Політ» запрошує на день відкритих дверей та олімпіаду з навчальних предметів

20 квітня ліцей «Політ» запрошує учнів 7-9 класів і їхніх батьків на день відкритих дверей та олімпіаду з навчальних предметів «Пролісок-2024». Про це повідомляється на сторінці навчального закладу у фейсбуці.
Присутні матимуть можливість дізнатися основну інформацію про умови вступу до ліцею у 2024 році, узяти участь в олімпіаді, пройти квест «Навчання в умовах війни», познайомитися із закладом освіти наживо, поставити запитання щодо вступної кампанії адміністрації закладу.
Захід розпочнеться о 10.00 в офлайн-режимі (наживо) в актовій залі коледжу. Зареєструватися на нього можна за посиланням.
Контакти ліцею «Політ»:
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