20 квітня ліцей «Політ» запрошує на день відкритих дверей та олімпіаду з навчальних предметів

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 4

20 квітня ліцей «Політ» запрошує учнів 7-9 класів і їхніх батьків на день відкритих дверей та олімпіаду з навчальних предметів «Пролісок-2024». Про це повідомляється на сторінці навчального закладу у фейсбуці.

Присутні матимуть можливість дізнатися основну інформацію про умови вступу до ліцею у 2024 році, узяти участь в олімпіаді, пройти квест «Навчання в умовах війни», познайомитися із закладом освіти наживо, поставити запитання щодо вступної кампанії адміністрації закладу.

Захід розпочнеться о 10.00 в офлайн-режимі (наживо) в актовій залі коледжу. Зареєструватися на нього можна за посиланням.

Контакти ліцею «Політ»: