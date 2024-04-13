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20 квітня ліцей «Політ» запрошує на день відкритих дверей та олімпіаду з навчальних предметів

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 4

 

Захід розпочнеться о 10.00

20 квітня ліцей «Політ» запрошує учнів 7-9 класів і їхніх батьків на день відкритих дверей та олімпіаду з навчальних предметів «Пролісок-2024». Про це повідомляється на сторінці навчального закладу у фейсбуці.

Присутні матимуть можливість дізнатися основну інформацію про умови вступу до ліцею у 2024 році, узяти участь в олімпіаді, пройти квест «Навчання в умовах війни», познайомитися із закладом освіти наживо, поставити запитання щодо вступної кампанії адміністрації закладу.

Захід розпочнеться о 10.00 в офлайн-режимі (наживо) в актовій залі коледжу. Зареєструватися на нього можна за посиланням.

Контакти ліцею «Політ»:

  • е-mail – licey.krem.ped@gmail.com
  • телефон – (097)441-93-15
  • сайт – https://polit.pu.org.ua/
  • адреса – вул. Валентини Федько, 33.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: день відкритих дверей ліцей Політ
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