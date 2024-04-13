Постраждалим від ракетного удару у Супрунівці допоможе міжнародна благодійна організація

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 107

Мова йде про американську організацією Global Empowerment Mission (GEM) у партнерстві з Howard G Buffett Fondation (HGBF). Коштом фондів встановлять вікна у будівлях постраждалих від обстрілу.

У постраждалих від ворожого удару будинках села Супрунівка Полтавської громади, організація Global Empowerment Mission (GEM) у партнерстві з Howard G Buffett Fondation (HGBF) встановить вікна. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила в. о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова.

« Проведено успішні перемовини. Ми погодили оперативне взяття в роботу встановлення вікон у постраждалих від обстрілу багатоквартирних будинках, приватних, а також у місцевому НВК», — пише Катерина Ямщикова.

За словами в. о. міського голови Полтави: «команда фонду вже запланувала наступного тижня виїзд на місце події для зняття необхідних замірів».