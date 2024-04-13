Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Віктор КРУК
Чи можлива демобілізація без посилення мобілізації, і як це може привести до поразки у війні та втрати державності
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина, Війна

Постраждалим від ракетного удару у Супрунівці допоможе міжнародна благодійна організація

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 107

 

Мова йде про американську організацією Global Empowerment Mission (GEM) у партнерстві з Howard G Buffett Fondation (HGBF). Коштом фондів встановлять вікна у будівлях постраждалих від обстрілу.

У постраждалих від ворожого удару будинках села Супрунівка Полтавської громади, організація Global Empowerment Mission (GEM) у партнерстві з Howard G Buffett Fondation (HGBF) встановить вікна. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила в. о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова.

«Проведено успішні перемовини. Ми погодили оперативне взяття в роботу встановлення вікон у постраждалих від обстрілу багатоквартирних будинках, приватних, а також у місцевому НВК», — пише Катерина Ямщикова.

За словами в. о. міського голови Полтави: «команда фонду вже запланувала наступного тижня виїзд на місце події для зняття необхідних замірів».

Нагадаємо, ввечері 8 квітня росіяни поцілили ракетою по гуртожитку в межах Полтавської громади. Станом на зараз відомо про 16 потерпілих та одного загиблого. Серед постраждалих — четверо дітей.Люди, чиї будинки постраждали внаслідок прильоту під Полтавою у Супрунівці, мають отримати базову першу матеріальну допомогу у 10 тисяч гривень по програмі «Турбота», яку у терміновому режимі готується видати міська рада Полтави. 

0
Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: телеграм-канал Катерини Ямщикової
Теги: війна обстріли ракета вікна благодійність
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх