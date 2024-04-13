Постраждалим від ракетного удару у Супрунівці допоможе міжнародна благодійна організація

Мова йде про американську організацією Global Empowerment Mission (GEM) у партнерстві з Howard G Buffett Fondation (HGBF). Коштом фондів встановлять вікна у будівлях постраждалих від обстрілу.
У постраждалих від ворожого удару будинках села Супрунівка Полтавської громади, організація Global Empowerment Mission (GEM) у партнерстві з Howard G Buffett Fondation (HGBF) встановить вікна. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила в. о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова.
За словами в. о. міського голови Полтави: «команда фонду вже запланувала наступного тижня виїзд на місце події для зняття необхідних замірів».
Нагадаємо, ввечері 8 квітня росіяни поцілили ракетою по гуртожитку в межах Полтавської громади. Станом на зараз відомо про 16 потерпілих та одного загиблого. Серед постраждалих — четверо дітей.Люди, чиї будинки постраждали внаслідок прильоту під Полтавою у Супрунівці, мають отримати базову першу матеріальну допомогу у 10 тисяч гривень по програмі «Турбота», яку у терміновому режимі готується видати міська рада Полтави.
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