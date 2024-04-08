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Після влучання ракети у Полтавській громаді загинула людина — Пронін (оновлюється)

Сьогодні, 21:16 Переглядів: 3 134

 

Постраждали десятеро, з них троє — діти

*Фото ілюстративне

8 квітня, близько 21.00, полтавці та жителі Полтавської громади чули вибух. 

Повітряна тривога в області оголошена о 20.41. Відтоді були повідомлення про рух ракети в сторону Полтавщини.

О 21.07 Повітряні сили України попередили про Ракета на Полтавщині зі сходу.

О 21.08 у телеграм-каналах почали з'являтися повідомлення про вибухи, які чули жителі громади.

Відбій повітряної тривоги оголосили о 21.23.

Доповнено:

Як повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін о 21.28 у своєму телеграм-каналі, росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади. На місці працюють усі відповідні служби.

Решта інформації уточнюється.

Доповнено:

Як повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін о 22.30 у своєму телеграм-каналі, у результаті ракетного удару по цивільному будинку одна людина загинула. За попередньою інформацією, травмовані п'ятеро, із них троє дітей. Ще одну людину врятували із сусіднього будинку. Частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків.

Доповнено:

Як повідомила в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова у своєму телеграм-каналі о 22.53, на місці ракетного удару працюють всі відповідні служби: поліція, ДСНС, швидка допомога.

За її словами, ситуація контрольована, територія огороджена. Організовано оперативний штаб для отримання необхідної допомоги.

Номери для оперативних довідок:

  • 067 158 1580
  • 066 286 5887

Доповнено:

Наразі відомо про загальну кількість постраждалих — 10 людей. Всі отримують необхідну допомогу. Про це о 23.26 повідомив Філіп Пронін.

Нагадаємо, в ніч на 7 квітня у небі над Полтавщиною військові протиповітряної оборони збивали російські дрони

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: АрміяINFORM
Теги: Полтавщина Полтава вибухи
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