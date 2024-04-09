Внаслідок нічного удару по Полтаві загинула жінка, поранені діти 8 та 11 років — прокуратура

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Внаслідок нічного удару ракетою Х-59 по Полтавщині загинула жінка, поранені діти 8 та 11 років, повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомила пресслужба поліції Полтавщини, правоохоронці документують наслідки воєнного злочину. За їх інформацією, унаслідок пожежі та вибухової хвилі пошкоджені кілька житлових будинків і транспортні засоби.



