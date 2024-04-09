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Людям під Полтавою, у домівки яких прилетіла ракета, допоможуть із тимчасовим житлом, — Пронін

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 297

 

Тим часом правоохоронці розпочали кримінальне провадження через порушення законів та звичаїв війни

Керівництво області пообіцяло допомогти із тимчасовим житлом людям під Полтавою, будинки яких 8 квітня пошкодила російська ракета. Про це заявив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Також він наголосив, що люди отримають допомогу у процесі оформлення всіх необхідних документів на відшкодування за пошкоджене майно.

Вчора, 8 квітня, російські військові атакували Полтавщину — вдарили по приватному будинку, де проживали цивільні люди. У результаті обстрілу загинула одна людина, а ще 12 отримали травми. Їх госпіталізували та надали медичну допомогу. Наразі кілька людей знаходиться в лікарні в середньому та тяжкому стані.

Унаслідок прильоту частково зруйнований приватний двоповерховий будинок, куди поцілили росіяни. Також пошкоджені кілька сусідніх будинків та автівки, які стояли поруч.

Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов поінформував, що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та розпочали кримінальне провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.


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Автор: Катерина Турубара
Теги: обстріл пошкоджене майно відшкодування
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