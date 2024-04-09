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З'явилися фото з місця прильоту під Полтавою: російська ракета потрапила у сімейний гуртожиток (додано)

Сьогодні, 08:51 Переглядів: 1 446

 

Станом на ранок 9 квітня стало відомо ще про двох постраждалих, загалом травми отримали 12 людей

Ввечері 8 квітня близько 20.00 російська ракета потрапила у двоповерховий сімейний гуртожиток, який після цього загорівся.

Як повідомляє «Суспільне Полтава», у місцевому закладі поблизу місця прильоту облаштували штаб для постраждалих. Там їм надають допомогу. Переночувати людям пропонують в одній із місцевих шкіл.

Двох дітей, які були травмовані, госпіталізували, вони не у тяжкому стані. Як виявилося, окрім гуртожитку, ракета пошкодила ще три будинки навколо.

За інформацією міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, майже 100 рятувальників цієї ночі працювали на місці прильоту на Полтавщині. У двоповерховому багатоквартирному будинку, по якому росіяни завдали ракетного удару вчора увечері, проживали близько 30 людей.

Підрозділи ДСНС врятували 2 людини, психологи Національної поліції та ДСНС надали допомогу близько 20 жителям. Станом на ранок 9 квітня відомо вже про 12 постраждалих, серед них – 2 дитини. Одна людина загинула.

Окрім цього, через ракетний удар пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий та близько десятка автомобілів. Рятувальна операція тривала понад 3 години.

Додано:

Місцева жителька Віра Бузіна на місці прильоту розповіла «Суспільному», що у її квартирі від вибуху повибивало всі вікна та двері. Їм з сином вдалося врятуватися.

А от сину її сусідки перебило ноги, і він стікав кров'ю. Оскільки сусідка пані Віри – медсестра, вона змогла накласти травмованому синові джгут. Після цього його забрала «швидка».

Також в ніч на 9 квітня росіяни атакували Полтавщину безпілотникамиУ межах Полтавської громади по двох безпілотниках відпрацювали мобільні вогневі групи. 


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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: «Суспільне», ДСНС Джерело відео: «Суспільне»
Теги: обстріл ракета рятувальники постраждалі
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