Вночі надзвичайники гасили пожежу в дачному селищі «Чайка» у Самусіївці

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Учора, 8 квітня о 20.42 пожежники гасили займання у селі Самусіївка, Піщанської територіальної громади. За повідомленням Кременчуцького районного управління ГУ Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області, займання сталося у дачному селищі «Чайка». Зайнялася господарча споруда на вулиці Лісна.

О 21.51 пожежу вдалося загасити. Вогонь знищив перекриття з металевого профілю на площі 30 м², металеву черепицю, пластикове вікно, електродріт та дерев’яне перекриття.

Саму споруду вдалося врятувати.

До гасіння займання залучали особовий склад 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та пожежну охорону села Піщане.

Як повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій, жертв чи постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюють.

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