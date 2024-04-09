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Кременчук

У Кременчуці затримали чергового рибного браконьєра

Сьогодні, 09:42 Переглядів: 189

 

Чоловік наловив риби на майже 270 тисяч гривень

Учора, 8 квітня, поблизу яхт-клубу «Посейдон» у Кременчуці правоохоронці затримали рибного браконьєра. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.

За повідомленням правоохоронців, чоловік на човні за допомогою двох сіток виловив 20 кг риби — близько 170 рибин (Плітка, сріблясті карасі, окуні, плоскирка, щука). Такою незаконною риболовлею чоловік завдав державі збитків майже на 270 тис. грн.

 

На порушника склали адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 (грубе порушення Правил рибальства — рибальство із застосуванням заборонених знарядь лову) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу поліції. Слідчі вирішують питання щодо порушення кримінального провадження за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський рибоохоронний патруль
Теги: Кременчук Кам'янське водосховище Дніпро риба браконьєрство браконьєр
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