У Кременчуці затримали чергового рибного браконьєра

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Чоловік наловив риби на майже 270 тисяч гривень

Учора, 8 квітня, поблизу яхт-клубу «Посейдон» у Кременчуці правоохоронці затримали рибного браконьєра. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.

За повідомленням правоохоронців, чоловік на човні за допомогою двох сіток виловив 20 кг риби — близько 170 рибин (Плітка, сріблясті карасі, окуні, плоскирка, щука). Такою незаконною риболовлею чоловік завдав державі збитків майже на 270 тис. грн.

На порушника склали адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 (грубе порушення Правил рибальства — рибальство із застосуванням заборонених знарядь лову) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу поліції. Слідчі вирішують питання щодо порушення кримінального провадження за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.