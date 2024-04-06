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Надзвичайні новини

Рибні браконьєри «наловили» риби на понад 5 млн грн — поліція

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 121

 

Усього чоловікам вдалося виловити понад 640 кг риби

Учора, 5 квітня, близько 5.30 інспектори служби державної охорони Регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» виявили чотирьох чоловіків, які незаконно наловили понад 640 кг риби у межах Кам’янського водосховища. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

 

За попередньою інформацією правоохоронців, затриманими виявилися троє місцевих мешканців житель Дніпропетровської області. Браконьєри за допомогою двох дерев’яних рибацьких баркасів незаконно ловили рибу на території Регіонального ландшафтного парку Кам’янського водосховища неподалік від села Орлик Кобеляцької громади. 

 

Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини, коментує:

Під час першочергових слідчих дій та оперативних заходів  підрозділом дізнання поліції вилучено понад 640 кілограмів незаконно добутої риби, 47 браконьєрських сіток загальною довжиною близько 3200 метрів та два плавзасоби. Незаконно добуту рибу передано для подальшої реалізації в дохід держави. За попередніми висновками спеціалістів, браконьєри завдали збитки державі на понад 5 мільйонів гривень.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Браконьєрам загрожує штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до 3 років, або обмеження волі на той самий строк.

Нагадаємо, з квітня у риб починається період нересту, тож у силу вступила заборона на вилов риби та раків. Також на минулому тижні у Дніпро випустили майже 5 тонн малька — зариблювати річку приїздив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Окрім цього, минулого тижня рибний мародер наловив на Кам’янському водосховищі риби на 3 млн грн.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини Джерело відео: Поліція Полтавщини
Теги: браконьєри рибний патруль мародери риба Кам’янське водосховище
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