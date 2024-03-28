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Майже 5 тонн малька випустили у Дніпро. Зариблювати річку приїздив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін

Сьогодні, 13:39 Переглядів: 564 Коментарів: 3

 

Від початку повномасштабного вторгнення не працює державна програма із зариблення водойми, розповів голова Полтавської ОВА. До зариблення залучили бізнес. Так сьогодні мальків придбали за відшкодовані компенсаційні кошти «Світловодського Кар'єроуправління»

Сьогодні, 28 березня, у Кам’янське водосховище біля Власівки випустили 4 тонни товстолоба та 920 кілограмів коропа. Зариблювати Дніпро зібралися представники рибного господарства, інспекції, очільник Кременчуцької військової адміністрації Олег Лєднік та голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

 

— З 2021 року не відбувалося зариблення. На разі немає спеціальної програми, за якою виділялись би кошти. Ми залучили бізнес, і розроблюємо спільну програму зариблення. Ідея яка — зробити продаж квот на вилов риби, завдяки отриманим коштам зариблювати, і надалі зробити такий колообіг, — розповів Пронін.

«Є люди, які скажуть, що потрібно кошти направляти на ЗСУ, що Ви їм скажете?» — запитали в очільника Полтавської військової адміністрації журналісти.

— Потрібно годувати ЗСУ? Звідки рибу брати? З-за кордону везти, щоб готувати наші ЗСУ? Нам потрібна своя риба, яку ми можемо виловити у наших річках і направити на ЗСУ, — констатував Філіп Пронін.

Майже 20 тисяч екземплярів риби придбали за компенсаційні кошти «Світловодського кар'єроуправління». Розповіла журналістам Оксана Кулинич, начальник управління Державної агенції з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчої програми.

 

— Вселення проводиться рослиноїдними, а саме товстолоба 4 тони 1 кілограм, середня наважка однієї рибини складає 175 грамів, а також 920 кілограмів коропа Сазана, середньої наважки 250 грамів — майже 4 тисячі екземплярів. Кар'єроуправління добуває пісок, відповідно, в державу відшкодовує компенсаційні кошти. За ці кошти було придбано зарибок у Державному підприємстві Іркліївський риборозплідник рослиноїдних видів риб, — розповіла Оксана Кулинич.

За словами голови правління ТДВ «Світловодське Кар'єроуправління» Івана Марона, зариблення обійшлося підприємству близько 360 тисяч гривень. У департаменті використання водних ресурсів розповіли, що у майбутньому збираються продавати квоти на вилов риби для промислових підприємств.

 

— Зариблення сьогодні дорівнює у майбутньому розподілом та продажем квот для майбутніх промислових операцій. Важливо спочатку зробити заселення, і розуміти, що буде перспектива для проведення аукціонів та промислового здійснення вилову риби, — зазначив Андрій Зінченко, заступник директора Департаменту організації використання водних біоресурсів державної агенції України з розвитку та меліорації рибного господарства та продовольчих програм.

Нагадаємо, у Кременчуці за 2023-2025 роки на відновлення іхтіологічного режиму річки Сухий Кагамлик з бюджету громади витратять 500 тис. грн.

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Автор: Роксолана Жукова Відео: Артем Коваленко
Теги: Кременчук Полтавщина риба Зариблення мальки
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Коментарі: 3

873
Andron777:
Сьогодні, 14:30

Якби Пронін не приїхав то й зариблювання б не відбулось... Коли вже ця совдеповська маячня закінчиться? Ніхто ж не проти, потрібна річ зариблювання. Але ж бісить оцей піар, шо тіпа приїхав очільки та зариблювання зробив... Гнав службове авто з Полтави, палив бензин та ще й свиту з собою привіз. 


7 0
30
Gambler:
Сьогодні, 15:04

Директор водоспаду!

Як главСтєрх у к*цапів, тільки місцевого масштабу


1 0
72
kremin777:
Сьогодні, 15:05

піарщики і дормоїди.


3 0

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