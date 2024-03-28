Майже 5 тонн малька випустили у Дніпро. Зариблювати річку приїздив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін

Від початку повномасштабного вторгнення не працює державна програма із зариблення водойми, розповів голова Полтавської ОВА. До зариблення залучили бізнес. Так сьогодні мальків придбали за відшкодовані компенсаційні кошти «Світловодського Кар'єроуправління»
Сьогодні, 28 березня, у Кам’янське водосховище біля Власівки випустили 4 тонни товстолоба та 920 кілограмів коропа. Зариблювати Дніпро зібралися представники рибного господарства, інспекції, очільник Кременчуцької військової адміністрації Олег Лєднік та голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
«Є люди, які скажуть, що потрібно кошти направляти на ЗСУ, що Ви їм скажете?» — запитали в очільника Полтавської військової адміністрації журналісти.
Майже 20 тисяч екземплярів риби придбали за компенсаційні кошти «Світловодського кар'єроуправління». Розповіла журналістам Оксана Кулинич, начальник управління Державної агенції з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчої програми.
За словами голови правління ТДВ «Світловодське Кар'єроуправління» Івана Марона, зариблення обійшлося підприємству близько 360 тисяч гривень. У департаменті використання водних ресурсів розповіли, що у майбутньому збираються продавати квоти на вилов риби для промислових підприємств.
Нагадаємо, у Кременчуці за 2023-2025 роки на відновлення іхтіологічного режиму річки Сухий Кагамлик з бюджету громади витратять 500 тис. грн.
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