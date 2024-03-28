Сьогодні у трьох громадах Полтавщини проводяться навчальні стрільби

В ОВА закликають мешканців зберігати спокій
Сьогодні, 28 березня на території Гадяцької, Піщанської та Щербанівської громад Полтавської області проводяться навчальні стрільби. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.
Нагадаємо, що також сьогодні в одній із громад Кременчуцького району з 9.00 до 22.00 проводяться навчальні стрільби.
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