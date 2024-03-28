Сьогодні на Кременчуччині проводитимуться навчальні стрільби

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Сьогодні, 28 березня, орієнтовно з 12.00 до 22.00 на території однієї з громад Кременчуцького району проводитимуться навчальні стрільби. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військової адміністрації.

Місцевих жителів прохають зберігати спокій, утриматися від коментарів та обговорення в соціальних мережах та месенджерах місць дислокації пострілів.

Нагадаємо, як бійці Кременчуцького ДФТГ на навчальних стрільбах вражали цілі з раритетних кулеметів.

