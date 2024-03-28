Щоб поповнити частини, які тримають оборону на фронті, працівники ТЦК вимушені виходити на вулиці

У Верховній Раді третій місяць розглядається законопроєкт про вдосконалення мобілізації, але досі невідомо, коли він буде ухвалений та чи покращить ситуацію з призовом
Якщо військові на фронті викликають в українців повагу та вдячність, то людей у формі на вулицях міст, далеких від лінії бойових дій, все частіше сприймають трохи інакше. У мережі щодня з’являються ролики різних провокацій стосовно військових з ТЦК, у складі яких зараз проходить службу багато фронтовиків після поранень чи захворювань. Це дає потрібні матеріали для російської пропаганди, яка активно розповсюджує в українському інформаційному просторі свої наративи проти ТЦК та мобілізації, сподіваючись створити підґрунтя для виникнення громадських конфліктів в Україні.
Водночас у Верховній Раді третій місяць розглядається законопроєкт про вдосконалення мобілізації (№10449) й досі невідомо, коли він буде ухвалений та чи покращить ситуацію з призовом на військову службу.
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Його ухвалили у першому читанні 7 лютого і спочатку планували прийняти в цілому до кінця місяця. Проте, робота над законопроєктом гальмується і тепер прогнозують його ухвалення на початку квітня, а набере чинності він не раніше травня.
А поповнення на фронті чекають виснажені українські війська, які понад 2 роки воюють проти переважаючих сил ворога. Крім того, за новим законом військовослужбовці можуть отримати право на звільнення з військової служби — їх потрібно буде кимось замінити.
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Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк попереджає, що в Росії ні на день не припиняється прихована мобілізація. А після «виборів» там може бути оголошена й відкрита мобілізація націлена на створення додаткового угрупування військ для потужного наступу влітку.
Про очікування від нового законопроєкту з боку тих людей, які безпосередньо займаються проведенням мобілізації та військовим обліком військовозобов’язаних »«Західний кур’єр» розпитав у заступника начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП), начальника сектору мобілізаційно-оборонної роботи полковника Романа Боднара.
Зазначимо, що такі ж питання «Кременчуцький ТелеграфЪ» ставив під час нещодавнього інтерв’ю речнику Полтавського обласного ТЦК та СП Роману Істоміну. Ми запитали у нього, що має робити влада для того, щоб найскоріше посилити ЗСУ та замінити бійців на фронті, чи потрібно зараз посилювати мобілізацію та які зміни потрібні в законодавстві та в цілому в українському суспільстві, щоб ми вистояли та перемогли?
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Схоже питання ми поставили минулого місяця під час інтерв’ю начальнику Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковнику Мирославу Волкову. На питання «Кременчуцького Телеграфа», чи посилиться мобілізація, якщо у парламенті ухвалять новий закон з конкретними строками служби та термінами демобілізації, він фактично ухилився від відповіді тане став коментувати дії влади й свої очікування від цього законопроєкту.
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Тож, наводимо відповіді Романа Боднара з Прикарпаття, який відверто відповів на питання тамтешніх журналістів та висвітлив головні проблеми, з якими зараз стикаються військовослужбовці ТЦК та СП. Ці проблеми загальні для всієї України й обумовлені вони насамперед недосконалістю нашого законодавства та настроями у суспільстві, а не регіональним фактором.
Відповідаючи на питання щодо виконання плану мобілізації та труднощів, пов’язаних з цим процесом, заступник начальника обласного ТЦК та СП розповів, що завдання по призову виконуються не в повному обсязі.
Він також розповів, що ТЦК у зв’язку з цим були вимушені змінити підходи у своїй роботі.
— Це вимушений процес, бо органи місцевого самоврядування, які, згідно з законом, повинні здійснювати оповіщення військовозобов’язаних, не виконують це завдання, а часом і відверто його саботують. Процес мобілізації станом на 2022 рік був повністю побудований на радянських принципах — оповіщення через підприємства, територіальні громади. Після децентралізації змінився державний устрій. Посади, які при СРСР призначалися «згори», стали виборними. Звідси і почалися головні труднощі в процесі призову. Ті, хто мали б сприяти нам в ході мобілізації, або думають про майбутні вибори, або бояться розправи односельчан. Щоб поповнити частини, які зараз виконують бойові завдання на передовій, ми вимушені виходити на вулиці і здійснювати заходи оповіщення своїми силами, — зазначив представник ТЦК.
Зазначимо, що у Сумах вирішили, що працівники мерії будуть допомагати в мобілізації ТЦК - видавати повістки. Вчора, 27 березня, на сесії міської ради, було створено відділ мобілізації. У його складі буде чотири особи. Основна задача відділу - оповіщення осіб призовного віку, які підлягають мобілізації. Представники міської ради разом із представниками ТЦК будуть роздавати повістки.
Роман Боднар також розповів, які виправдання зазвичай використовують ухилянти та їх захисники. До речі, цей наратив активно використовує та розповсюджує по соцмережам російська пропаганда.
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Відповідаючи на питання, чи доцільно залучати військових після важких поранень, які накладають негативний відбиток та їх емоційний стан, до оповіщення та вручення повісток на вулицях міст та чи не сприяє це збільшенню конфліктних ситуацій між працівниками ТЦК та громадянами, Роман Боднар пояснив причину таких дій.
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Він також розповів, чому виникають конфліктні ситуації при врученні повісток.
На питання нашого видання начальнику Кременчуцького районного ТЦК та СП щодо роботи спільних груп працівників РТЦК та поліції по врученню повісток у громадських місцях та яких військових залучають до цієї роботи, Мирослав Волков відповів, що таке патрулювання буде продовжуватися, поки триває мобілізація.
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Він також зазначив, що усі військовослужбовці роти охорони ТЦК, які залучаються до виконання завдань по патрулюванню та врученню повісток, мають обмежену придатність до проходження військової служби через поранення чи захворювання.
Заступник начальника обласного ТЦК та СП вважає, що причиною затягування ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію є те, що закон «непопулярний», а народні депутати у Верховній Раді, які його ухвалюють, це насамперед «політики», які опікуються власною популярністю та рейтингами своєї партії.
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Він також згадав про ще одне велике очікування від законопроєкту про мобілізацію — автоматизація процесу призову шляхом використання цифрових даних про військовозобов’язаних з різних реєстрів. Він розповів, що в ТЦК вже працює система «Оберіг», куди занесено дані приблизно 90% військовозобов’язаних, і доступ до цієї системи отримала ДПСУ. І через те, що військовозобов’язані своєчасно не оновлюють свої дані в ТЦК виникають різні неприємні ситуації. Зокрема, в «Оберегі», якщо військовозобов’язаний не прибув в ТЦК для уточнення даних за повісткою, робиться помітка, що він знаходиться в розшуку.
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Заступник начальника обласного ТЦК та СП заявив, що станом на грудень 2023 року таких на Прикарпатті було 36 тисяч. А за поточний рік в цю базу внесли ще 3 тисячі осіб. І усі ці люди офіційно знаходяться у розшуку.
Нагадаємо, Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк звернувся до українців із закликом «не здаватись без бою» та написав на своїй сторінці у Фейсбук чому за допомогою самих українців росіяни можуть завдати нам поразки.
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