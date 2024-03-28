Щоб поповнити частини, які тримають оборону на фронті, працівники ТЦК вимушені виходити на вулиці

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 1 439 Коментарів: 1

У Верховній Раді третій місяць розглядається законопроєкт про вдосконалення мобілізації, але досі невідомо, коли він буде ухвалений та чи покращить ситуацію з призовом

Якщо військові на фронті викликають в українців повагу та вдячність, то людей у формі на вулицях міст, далеких від лінії бойових дій, все частіше сприймають трохи інакше. У мережі щодня з’являються ролики різних провокацій стосовно військових з ТЦК, у складі яких зараз проходить службу багато фронтовиків після поранень чи захворювань. Це дає потрібні матеріали для російської пропаганди, яка активно розповсюджує в українському інформаційному просторі свої наративи проти ТЦК та мобілізації, сподіваючись створити підґрунтя для виникнення громадських конфліктів в Україні.

Водночас у Верховній Раді третій місяць розглядається законопроєкт про вдосконалення мобілізації (№10449) й досі невідомо, коли він буде ухвалений та чи покращить ситуацію з призовом на військову службу.

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Його ухвалили у першому читанні 7 лютого і спочатку планували прийняти в цілому до кінця місяця. Проте, робота над законопроєктом гальмується і тепер прогнозують його ухвалення на початку квітня, а набере чинності він не раніше травня.

А поповнення на фронті чекають виснажені українські війська, які понад 2 роки воюють проти переважаючих сил ворога. Крім того, за новим законом військовослужбовці можуть отримати право на звільнення з військової служби — їх потрібно буде кимось замінити.

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк попереджає, що в Росії ні на день не припиняється прихована мобілізація. А після «виборів» там може бути оголошена й відкрита мобілізація націлена на створення додаткового угрупування військ для потужного наступу влітку.

Яких зміни очікують в ТЦК

Про очікування від нового законопроєкту з боку тих людей, які безпосередньо займаються проведенням мобілізації та військовим обліком військовозобов’язаних »«Західний кур’єр» розпитав у заступника начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП), начальника сектору мобілізаційно-оборонної роботи полковника Романа Боднара.

Зазначимо, що такі ж питання «Кременчуцький ТелеграфЪ» ставив під час нещодавнього інтерв’ю речнику Полтавського обласного ТЦК та СП Роману Істоміну. Ми запитали у нього, що має робити влада для того, щоб найскоріше посилити ЗСУ та замінити бійців на фронті, чи потрібно зараз посилювати мобілізацію та які зміни потрібні в законодавстві та в цілому в українському суспільстві, щоб ми вистояли та перемогли?

— Я не маю такого бажання та й потреби критикувати владу стосовно того, що вона робить чи не робить. Вважаю, що на рівні міністерств набагато видніше потреба законодавчих змін та настроїв у суспільстві. Я хотів би висловити лише свою мрію стосовно нашого суспільства — це прибрати російські наративи з українського інформаційного простору. Якби це сталося, то було б на користь і суспільству, і владі, і ЗСУ, і всі б ми від цього лише виграли, — відповів нашому виданню майор Істомін.

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Схоже питання ми поставили минулого місяця під час інтерв’ю начальнику Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковнику Мирославу Волкову. На питання «Кременчуцького Телеграфа», чи посилиться мобілізація, якщо у парламенті ухвалять новий закон з конкретними строками служби та термінами демобілізації, він фактично ухилився від відповіді тане став коментувати дії влади й свої очікування від цього законопроєкту.

— Давайте спершу дочекаємося прийняття закону… Можу сказати, що заходи мобілізації, які проводилися у плановому режимі залежно від потреби, і надалі будуть проводитися. Вживати таке поняття, як посилена мобілізація — це трошки некоректно, — зауважив Мирослав Волков.

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Тож, наводимо відповіді Романа Боднара з Прикарпаття, який відверто відповів на питання тамтешніх журналістів та висвітлив головні проблеми, з якими зараз стикаються військовослужбовці ТЦК та СП. Ці проблеми загальні для всієї України й обумовлені вони насамперед недосконалістю нашого законодавства та настроями у суспільстві, а не регіональним фактором.

Відповідаючи на питання щодо виконання плану мобілізації та труднощів, пов’язаних з цим процесом, заступник начальника обласного ТЦК та СП розповів, що завдання по призову виконуються не в повному обсязі.

— Труднощі є, і головна з них — викривлене сприйняття нашої роботи суспільством. Ворожі спецслужби приділяють цьому велику увагу. Триває потужна інформаційна кампанія з дискредитації ТЦК. Суспільство підбурюють інформаційними вкидами, іншими методами. Основна маса військовозобов’язаних, які були готові захищати державу добровільно, пішли на фронт в перший рік повномасштабного вторгнення. Відтак, після 2022-го року ми перестали працювати з категорією бажаючих проходити військову службу, і перейшли до тих громадян, які прагнуть всіляко ухилитися від виконання свого державного обов’язку, — пояснив Роман Боднар.

Він також розповів, що ТЦК у зв’язку з цим були вимушені змінити підходи у своїй роботі.

— Це вимушений процес, бо органи місцевого самоврядування, які, згідно з законом, повинні здійснювати оповіщення військовозобов’язаних, не виконують це завдання, а часом і відверто його саботують. Процес мобілізації станом на 2022 рік був повністю побудований на радянських принципах — оповіщення через підприємства, територіальні громади. Після децентралізації змінився державний устрій. Посади, які при СРСР призначалися «згори», стали виборними. Звідси і почалися головні труднощі в процесі призову. Ті, хто мали б сприяти нам в ході мобілізації, або думають про майбутні вибори, або бояться розправи односельчан. Щоб поповнити частини, які зараз виконують бойові завдання на передовій, ми вимушені виходити на вулиці і здійснювати заходи оповіщення своїми силами, — зазначив представник ТЦК.

Зазначимо, що у Сумах вирішили, що працівники мерії будуть допомагати в мобілізації ТЦК - видавати повістки. Вчора, 27 березня, на сесії міської ради, було створено відділ мобілізації. У його складі буде чотири особи. Основна задача відділу - оповіщення осіб призовного віку, які підлягають мобілізації. Представники міської ради разом із представниками ТЦК будуть роздавати повістки.

Як виправдовуються ухилянти

Роман Боднар також розповів, які виправдання зазвичай використовують ухилянти та їх захисники. До речі, цей наратив активно використовує та розповсюджує по соцмережам російська пропаганда.

— Головний наратив тих, хто шукає уникнення призову, що працівники ТЦК це самі ухилянти. Цивільні нам в обличчя кричать, мовляв, чому самі не йдете на війну? І це при тому, що зараз 70% військовослужбовців нашого ТЦК, а якщо говорити про роту охорони, то й всі 90%, це військові, повернені з бойових частин. Вони проходили військову службу і є непридатними або внаслідок набутих там захворювань, або через поранення. Крайній випадок подібних «розбірок» ми бачили на франківському вокзалі. Було відео, у конфлікті брав участь наш працівник, людина після поранення. Мережею гуляє лише фрагмент запису, вирваний з контексту. Насправді військовослужбовця спровокувала цивільна особа. У бійця очевидна травма, він опирався на милицю. Але люди довкола не зробили на це жодної поблажки. В обличчя йому летіли стандартні наративи: що ти тут робиш, іди воюй і так далі, — розповів виданню заступник начальника обласного ТЦК.

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Відповідаючи на питання, чи доцільно залучати військових після важких поранень, які накладають негативний відбиток та їх емоційний стан, до оповіщення та вручення повісток на вулицях міст та чи не сприяє це збільшенню конфліктних ситуацій між працівниками ТЦК та громадянами, Роман Боднар пояснив причину таких дій.

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— У нас немає вибору. Я вже казав, що 90% військовослужбовців роти охорони… прибули з бойових частин. Решта — це переважно жінки і представники старшого покоління. Жінок ми пробували залучати до заходів оповіщення, але, знову таки, від суспільства йде або ігнорування, або провокативні дії. За два роки війни ТЦК сформували 6 батальйонів і одну бригаду. І в кожному з цих бойових частин ядром ставали військовослужбовці ТЦК. Ми втратили найкращий кадровий ресурс, особливо офіцерів, що досі відчуваємо. Є нестача працівників не тільки в кількісному, але і в якісному складі, — пояснив заступник начальника обласного ТЦК.

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Він також розповів, чому виникають конфліктні ситуації при врученні повісток.

— Коли людину, яка пройшла нелегкий бойовий шлях, в тиловому місті цивільні будуть «посилати на фронт», звичайно у відповідь виникає агресія. Ми такі моменти з боку наших працівників присікаємо. З іншої сторони, це доводить, що в ТЦК працюють ніякі не ухилянти. Зараз ми змушені 70-80% нашого особового складу залучати до мобілізаційних заходів. Це крайня міра, яка нам не приносить жодної радості чи матеріальної вигоди. Це зайва робота, яку ТЦК не мав би робити. Ще рік тому цієї задачі в нашому положенні не було. Повторюся, цим мали б займатися органи місцевого самоврядування та керівники підприємств, установ, організацій. Але і влада на місцях, і начальники разом з підлеглими, шукають шляхи ухилення від призову. І зараз це їм вдається через недосконалість законодавства. Маю надію, що ситуація зміниться після прийняття закону про мобілізацію, — висловився Роман Боднар.

Хто вручає повістки у Кременчуці

На питання нашого видання начальнику Кременчуцького районного ТЦК та СП щодо роботи спільних груп працівників РТЦК та поліції по врученню повісток у громадських місцях та яких військових залучають до цієї роботи, Мирослав Волков відповів, що таке патрулювання буде продовжуватися, поки триває мобілізація.

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- У нас діє правовий режим воєнного стану під час якого усі повинні ходити з документами. А військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ. Патрульні перевіряють ці документи й у разі необхідності виписують повістки для прибуття до РТЦК з метою уточнення військово-облікових даних, - пояснив Мирослав Волков.

Він також зазначив, що усі військовослужбовці роти охорони ТЦК, які залучаються до виконання завдань по патрулюванню та врученню повісток, мають обмежену придатність до проходження військової служби через поранення чи захворювання.

- Рота на 100% укомплектована таким складом. Це військові, які свого часу були мобілізовані, виконували бойові завдання у складі бойових підрозділів, отримали якісь поранення, були визнані обмежено придатними та через це переведені до роти охорони. Усі вони мають статус учасника бойових дій. Тому я звертаюся до населення ставитися до перевірки документів з порозумінням... Усі вони тут служать після виконання бойових завдань. А тому, будь ласка, ставтеся з повагою до цих військовослужбовців. Дуже багато з них ходять із паличками, їм важко, але вони розуміють важливість цього завдання, яке наразі стоїть не тільки перед Кременчуцьким РТЦК, а й перед усією державою, - звернувся Мирослав Волков до жителів району.

Чому затягують ухвалення законопроєкту

Заступник начальника обласного ТЦК та СП вважає, що причиною затягування ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію є те, що закон «непопулярний», а народні депутати у Верховній Раді, які його ухвалюють, це насамперед «політики», які опікуються власною популярністю та рейтингами своєї партії.

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— Наше головне очікування дуже банальне — військовозобов’язані самі мають прибувати в ТЦК, а не щоб ми за ними бігати. Це важко і фізично, і морально. Багато працівників, переведених до нас із бойових частин, попрацювавши тиждень-два в мобілізаційних заходах, відмовлялися, бо не могли витримати моральний пресинг… Тому головний пункт, який ми очікуємо від нового закону, це врегулювання питання прибуття громадян до ТЦК для уточнення даних після оголошення мобілізації. Зараз у законі прописано, що цей процес відбувається тільки за викликом ТЦК. Це і провокує «біганину», конфлікти та всі інші непорозуміння. Через брак інформації виникають казуси з призовом обмежено мобільних громадян, померлих і так далі, — розповів Роман Боднар про свої очікування від нового законопроєкту.

Він також згадав про ще одне велике очікування від законопроєкту про мобілізацію — автоматизація процесу призову шляхом використання цифрових даних про військовозобов’язаних з різних реєстрів. Він розповів, що в ТЦК вже працює система «Оберіг», куди занесено дані приблизно 90% військовозобов’язаних, і доступ до цієї системи отримала ДПСУ. І через те, що військовозобов’язані своєчасно не оновлюють свої дані в ТЦК виникають різні неприємні ситуації. Зокрема, в «Оберегі», якщо військовозобов’язаний не прибув в ТЦК для уточнення даних за повісткою, робиться помітка, що він знаходиться в розшуку.

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— У зв’язку з цим можуть виникнути такі неприємні моменти, коли людина, яка дійсно має право на відстрочку, але не подала ці дані до ТЦК, при виїзді за кордон пред’являє документи, приміром, на батьківство трьох дітей. А людині кажуть: «Все гаразд, але ви знаходитесь в розшуку. Вам необхідно уточнити дані». І через кордон її не пропускають, а відправляють до нас у ТЦК, — пояснив офіцер.

Заступник начальника обласного ТЦК та СП заявив, що станом на грудень 2023 року таких на Прикарпатті було 36 тисяч. А за поточний рік в цю базу внесли ще 3 тисячі осіб. І усі ці люди офіційно знаходяться у розшуку.

— Тому не треба дивуватися, коли когось з військовозобов’язаних зупинили на вулиці, перевірили по базі «Оберіг» і відразу примусово доставили до ТЦК. Бо від початку війни тих, хто отримав повістку, не прибув до нас й думає, що його ніхто не буде шукати, дуже багато. Наголошую, зараз у нас обов’язкова явка до ТЦК за викликом. Цей виклик може здійснюватися будь-яким способом. Якщо людина думає, що не буде підписувати повістку і таким чином ухилиться, то це не так. Зараз у нас працює відео фіксація за допомогою бодікамер, відбувається складання протоколу про відмову від підписання і так далі. Ми маємо право сповіщати людину будь-яким доступним шляхом будь-де: в громадських закладах, на вулиці, на підприємстві, в транспорті, за адресою проживання. Ці заходи проводяться і будуть проводитися, — заявив Роман Боднар.

Нагадаємо, Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк звернувся до українців із закликом «не здаватись без бою» та написав на своїй сторінці у Фейсбук чому за допомогою самих українців росіяни можуть завдати нам поразки.