Повістки у громадських місцях Кременчука продовжать роздавати поки буде тривати мобілізація

Серед завдань Кременчуцького районного ТЦК та СП — уточнення військово-облікових даних усіх військовозобов’язаних
Починаючи із суботи, 9 грудня, на вулицях Кременчука помічають значно більше військових патрулів з територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які вручають повістки чоловікам призовного віку. Здебільшого вони знаходяться біля торговельних центрів, а у суботу відвідали центральний ринок.
Редакції вдалося отримати коментар з цього приводу від ТВО начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковника Мирослава Волкова.
Він пояснив, що це планові заходи, спрямовані на постановку на військовий облік тих чоловіків призовного віку, які там досі не перебувають, та уточнення облікових даних усіх військовозобов’язаних.
Мирослав Волков також відповів на питання, як довго військові патрулі працюватимуть у громадських місцях Кременчука.
Він зауважив, що дані усіх, хто отримав повістки та не прибув у призначений час до ТЦК, подають на розшук до поліції. І по усім ним буде прийнято рішення відповідно до норм чинного законодавства.
Мирослав Волков зазначив, що з початку повномасштабної війни та проведення загальної мобілізації Кременчуцький РТЦК та СП мобілізував до лав ЗСУ та Сил оборони близько 7200 військовозобов’язаних. В той самий час 47 жінок з Кременчуцького району добровільно вступили на військову службу.
Нагадаємо, що минулого тижня Мирослав Волков розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що лише за останній час до адмінвідповідальності за порушення правил військового обліку у Кременчуцькому районі притягнули 54 військовозобов’язаних, а на 14 поліція вже відкрила кримінальні провадження. Ще на 30 осіб матеріали передані до поліції.
Служба зав’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП також пояснила, чому повістки вручають у громадських місцях та на блок-постах.
Зазначимо, що стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил військового обліку військовозобов’язаними передбачає накладання штрафу у розмірі від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (510 — 850 грн). А за повторне таке правопорушення, здійснене протягом року — від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів (850 — 1700 грн).
А стаття 336 Кримінального кодексу України за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період передбачає до 5 років позбавлення волі.
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