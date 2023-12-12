Повістки у громадських місцях Кременчука продовжать роздавати поки буде тривати мобілізація

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 7

Починаючи із суботи, 9 грудня, на вулицях Кременчука помічають значно більше військових патрулів з територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які вручають повістки чоловікам призовного віку. Здебільшого вони знаходяться біля торговельних центрів, а у суботу відвідали центральний ринок.

Редакції вдалося отримати коментар з цього приводу від ТВО начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковника Мирослава Волкова.

Він пояснив, що це планові заходи, спрямовані на постановку на військовий облік тих чоловіків призовного віку, які там досі не перебувають, та уточнення облікових даних усіх військовозобов’язаних.

— Це планові заходи, а не «посилення мобілізації», як дехто вважає. Вони проводяться як за місцем проживання та роботи, так і в громадських місцях. Причина — деякі чоловіки нехтують обов’язком перебувати на військовому обліку. Це стосується як деяких переселенців, так і окремих кременчужан. Додатково ми уточнюємо військово-облікові дані тих, хто перебуває на обліку. Деякі з них вже понад 5 років не проходили військово-лікарську комісію. А ми зобов’язані мати інформацію щодо придатності військовозобов’язаних до проходження служби, — пояснив керівник Кременчуцького РТЦК.

Мирослав Волков також відповів на питання, як довго військові патрулі працюватимуть у громадських місцях Кременчука.

— Це залежить від свідомості військовозобов’язаних. В Україні вже майже два роки триває повномасштабна війна, а дехто досі цього не розуміє. Ми зобов’язані поставити на військовий облік усіх чоловіків призовного віку, щоб знати, кого можна мобілізувати, до яких навчальних центрів направити тощо. Тож патрулі працюватимуть, доки усі військовозобов’язані не стануть на облік та не уточнять свої військово-облікові дані. І поки триватиме загальна мобілізація, — пояснив Мирослав Волков.

Він зауважив, що дані усіх, хто отримав повістки та не прибув у призначений час до ТЦК, подають на розшук до поліції. І по усім ним буде прийнято рішення відповідно до норм чинного законодавства.

Мирослав Волков зазначив, що з початку повномасштабної війни та проведення загальної мобілізації Кременчуцький РТЦК та СП мобілізував до лав ЗСУ та Сил оборони близько 7200 військовозобов’язаних. В той самий час 47 жінок з Кременчуцького району добровільно вступили на військову службу.

— Чоловікам є з кого брати приклад, — зауважив керівник РТЦК.

Нагадаємо, що минулого тижня Мирослав Волков розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що лише за останній час до адмінвідповідальності за порушення правил військового обліку у Кременчуцькому районі притягнули 54 військовозобов’язаних, а на 14 поліція вже відкрила кримінальні провадження. Ще на 30 осіб матеріали передані до поліції.

Служба зав’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП також пояснила, чому повістки вручають у громадських місцях та на блок-постах.