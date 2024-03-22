У Полтавському обласному ТЦК розповіли про російські ІПСО, які перешкоджають мобілізації

Сьогодні, 17:04 Переглядів: 339

Сучасна війна триває не тільки на фронті, а й в інформаційному просторі, шкодячи Україні та ЗСУ. Як захиститися від шкідливого впливу російської пропаганди та розпізнати російські ІПСО розповіли в Полтавському обласному ТЦК

Український інформаційний простір переповнений шкідливою та небезпечною інформацією. Кремлівські фейки та рашистські наративи й меседжі щодня розповсюджуються по соцмережам, а інколи потрапляють й до деяких ЗМІ. Організовані ворогом ІПСО спрямовані на сіяння зневіри, розбрату та поширення ворожнечі в українському суспільстві.

Про інформаційні виклики, з якими стикаються працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) розповів на брифінгу начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

За його словами, інформаційна війна Росії проти України триває, а наслідки інформаційних втрат завжди відчуваються на полі бою.

Ворожа пропаганда зараз націлена на дискредитацію ТЦК та СП та зрив мобілізації.

— За допомогою російських фейків, інтерпретацій та маніпуляцій, створюються шкідливі меседжі, якими наповнюються соцмережі. Наприклад, «ТЦК — корупціонери», «ТЦК викрадають людей», «ТЦК б’ють людей що на вулицях, що в приміщеннях ТЦК», «ТЦК відправляють людей одразу на фронт», — зазначив Роман Істомін.

Виграти від цього може лише наш ворог, адже Сили оборони України потребують підкріплення, а після ухвалення урядового законопроєкта про мобілізацію (№ 10449), який зараз обговорюється у Верховній Раді, більшість мобілізованих військовослужбовців отримають право на звільнення з військової служби і їх потрібно буде кимось замінити.

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Поки народні депутати другий місяць працюють над нормами нового законопроєкту, проводити мобілізацію за чинним законодавством ТЦК та СП стає все складніше, а проти них ще й посилено працює кремлівська пропагандистська машина.

Роман Істомін на брифінгу пояснив, що ворожі фейкові та меседжі провокують недовіру до представників ТЦК. Це, зі свого боку, викликає конфлікти під час перевірки документів.

— У суспільстві завжди існували й будуть існувати протиріччя і конфлікти. Саме в такі «тріщини» нашого суспільства росія спрямовує свої ІПСО. Стається розкол суспільства. Це один із найголовніших напрямків роботи російських ІПСО. Щоб захиститися від фейків потрібно завжди ставити отриману інформацію під сумнів і перевіряти її — шукати першоджерело, — заявив представник Полтавського обласного ТЦК та СП.

Він зазначив, що найбільше ворожої дезінформації розповсюджується через соцмережі, тому що їхні користувачі зазвичай «хочуть відпочити, а не критично оцінювати прочитане» та розповів про деякі прийоми російських пропагандистів та як їх можна виявити.

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Варто зазначити, що речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Істомін на початку цього тижня в ексклюзивному інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» також розповідав про все це та відповів на питання редакції, як можна захиститися від ворожого ІПСО.

— Якщо ми бачимо якусь суперечку в соцмережах стосовно будь-якої події, яка саме зараз чомусь виникла і яка спрямована на розділення за будь-якою ознакою, сіє розбрат, та прослідковується, що в результаті цієї суперечки виграє Росія, то можна на 90% бути упевненим, що це є інформаційно-психологічна операція Росії. Від ІПСО можна захиститися лише критичним мисленням, задаючи собі питання: «Чому я це побачив? Чому саме зараз воно з’явилося? Кому вигідно, що я це прочитаю, прокоментую та розповім про це своїм знайомим?» — зазначив Роман Істомін.

На його думку, від фейків захиститися простіше, адже є зрозумілішим алгоритм їх створення та розповсюдження.

— Потрібно насамперед знайти першоджерело. Тобто, захист від фейку — це перевірка інформації. Зараз все важче відрізнити правду від фейку, прочитавши якусь новину. У нас більшість громадян вже навчилися критично оцінювати написане, тобто текст. Звикли з сумнівом ставитися до фотоматеріалів. А от якщо сказати про відеоматеріали, про якісь «відеодокази», які додаються до тексту, то тут критичне мислення у людей можливо ще не напрацьовано і його недостатньо, — розповів речник Полтавського ОТЦК.

Роман Істомін порадив, як можна розпізнати фейкову інформацію у відеоматеріалах.

— Така інформація дуже часто сприймається за істину, хоча насправді, якщо розглянути текст окремо від відео, а відео окремо від тексту, тобто взяти окремо ці два матеріали в одній новині, то дуже часто виходить, що інформація в тексті немає жодного підтвердження. Тобто не надано жодних підтверджуючих цю інформацію джерел, а саме відео в свою чергу немає жодного сенсу. Так, на відео щось таке відбувається, що часто немає ніякого відношення до того, що написано у тексті. І що саме там нібито відбувається, пояснюється лише текстом. Саме так і створюються фейки, — пояснив він.

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Роман Істомін у своєму інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» зазначив, що фейки бувають різні. Є матеріали просто вирвані з контексту, є дипфейки, зараз все більше поширюються фейки, створені штучним інтелектом, який генерує фейкове відео, складне для розпізнавання. А буває ще й постановочні відео.

— Якщо це грамотно зроблене постановочне російське відео, то його дійсно складно відрізнити від справжнього. Тоді треба використовувати лише перевірку інформації. Тобто знайти першоджерело — де вперше з’явилося це відео, зображення, текст. І лише перейшовши на цей ресурс, стає зрозумілим звідки це з’явилося та кому це вигідно. Якщо це навіть якесь ЗМІ, але з сумнівною репутацією, або нікому не відоме ЗМІ, то швидше за все, це так званий «вкид». Якщо ж у результаті пошуку ми виходимо на якесь потужне медіа, або посадову особу, то тоді цій інформації можна довіряти, — зазначив речник Полтавського ОТЦК.

Наприкінці свого інтерв’ю нашому виданню Роман Істомін висловив свою мрію стосовно нашого суспільства та щоб Україна вистояла.

— Прибрати російські наративи з українського інформаційного простору. Якби це сталося, то пішло б на користь і суспільству, і владі, і ЗСУ, і всі б ми від цього лише виграли, — сказав він.

Схожу думку військовий висловив і вчора під час брифінгу.

— Якби вдалося прибрати російські наративи з українського інформаційного простору, то це наблизило б нашу Перемогу. Споживайте інформацію відповідально — не потрапте на гачок російської ІПСО, — порадив Роман Істомін.