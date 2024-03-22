У Полтавському обласному ТЦК розповіли про російські ІПСО, які перешкоджають мобілізації

Сучасна війна триває не тільки на фронті, а й в інформаційному просторі, шкодячи Україні та ЗСУ. Як захиститися від шкідливого впливу російської пропаганди та розпізнати російські ІПСО розповіли в Полтавському обласному ТЦК
Український інформаційний простір переповнений шкідливою та небезпечною інформацією. Кремлівські фейки та рашистські наративи й меседжі щодня розповсюджуються по соцмережам, а інколи потрапляють й до деяких ЗМІ. Організовані ворогом ІПСО спрямовані на сіяння зневіри, розбрату та поширення ворожнечі в українському суспільстві.
Про інформаційні виклики, з якими стикаються працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) розповів на брифінгу начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.
За його словами, інформаційна війна Росії проти України триває, а наслідки інформаційних втрат завжди відчуваються на полі бою.
Ворожа пропаганда зараз націлена на дискредитацію ТЦК та СП та зрив мобілізації.
Виграти від цього може лише наш ворог, адже Сили оборони України потребують підкріплення, а після ухвалення урядового законопроєкта про мобілізацію (№ 10449), який зараз обговорюється у Верховній Раді, більшість мобілізованих військовослужбовців отримають право на звільнення з військової служби і їх потрібно буде кимось замінити.
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Поки народні депутати другий місяць працюють над нормами нового законопроєкту, проводити мобілізацію за чинним законодавством ТЦК та СП стає все складніше, а проти них ще й посилено працює кремлівська пропагандистська машина.
Роман Істомін на брифінгу пояснив, що ворожі фейкові та меседжі провокують недовіру до представників ТЦК. Це, зі свого боку, викликає конфлікти під час перевірки документів.
Він зазначив, що найбільше ворожої дезінформації розповсюджується через соцмережі, тому що їхні користувачі зазвичай «хочуть відпочити, а не критично оцінювати прочитане» та розповів про деякі прийоми російських пропагандистів та як їх можна виявити.
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Варто зазначити, що речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Істомін на початку цього тижня в ексклюзивному інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» також розповідав про все це та відповів на питання редакції, як можна захиститися від ворожого ІПСО.
На його думку, від фейків захиститися простіше, адже є зрозумілішим алгоритм їх створення та розповсюдження.
Роман Істомін порадив, як можна розпізнати фейкову інформацію у відеоматеріалах.
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Роман Істомін у своєму інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» зазначив, що фейки бувають різні. Є матеріали просто вирвані з контексту, є дипфейки, зараз все більше поширюються фейки, створені штучним інтелектом, який генерує фейкове відео, складне для розпізнавання. А буває ще й постановочні відео.
Наприкінці свого інтерв’ю нашому виданню Роман Істомін висловив свою мрію стосовно нашого суспільства та щоб Україна вистояла.
Схожу думку військовий висловив і вчора під час брифінгу.
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