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Скасовано тендер на майже 50 млн грн: БЕБівці виявили порушення у сфері енергетики на Полтавщині

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 23

 

Фахівці виявили, що комунальне підприємство занизило у договорі поставки електроенергії

З ініціативи фахівців Бюро економічної безпеки на Полатвщині виявили порушення у сфері енергетики та скасували тендер на 48 мільйонів гривень. Про це повідомляють у пресслужбі Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області.

Зокрема, комунальне підприємство у документах вказало неправильні терміни оплати за спожиту електроенегрію. Також у проєкті договору не співпадають обсяги поставки електроенергії: замість 5,8 млн кВт реальної потреби на підприємстві планували закупити лише 3,5 млн кВт.

Аби запобігти завершенню тендеру аналітики БЕБ направили на підприємство лист з обгрунтуваною пропозицією переглянути умови закупівель.

На основі цього підприємство скасувало тендер.

Нагадаємо, за минулий 2023 рік аналітики БЕБ виявили на Полтавщині фінансові порушення на майже мільярд гривень.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Бюро економічної безпеки
Теги: енергетика тендер БЕБ гроші
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