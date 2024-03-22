У футбольному клубі «Кремінь» розповіли, чи допускатимуть офіційно глядачів на трибуни

Цими вихідними відновлюються матчі у Професійній футбольній лізі, де грають команди з Кременчука, Горішніх Плавнів та Полтави.
24 березня о 12.00 «Кремінь» на стадіоні «Кремінь-Арена» прийме харківський «Металіст». На жаль, офіційні домашні матчі «Кремінь» та «Кремінь-2» відбудуться без глядачів. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» в ексклюзивному коментарі повідомив директор ФК «Кремінь» Андрій Філь. Як зазначив директор, кременчуцький клуб не зміг отримати дозвіл через відсутність наявності укриття, яке б знаходилося поруч зі стадіоном.
«Кременчуцький Телеграф» поцікавився у представників клубів із Полтави та Горішніх Плавнів, які також грають у Першій лізі, яка в них ситуаціях із дозволами.
Станіслав Майзус — виконавчий директор СК Полтава розповів чи допускатимуть вболівальників на трибуни:
У Горішніх Плавнях Кременчуцького району перший матч також офіційно відбудеться без глядачів.
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