У футбольному клубі «Кремінь» розповіли, чи допускатимуть офіційно глядачів на трибуни

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 91

Цими вихідними відновлюються матчі у Професійній футбольній лізі, де грають команди з Кременчука, Горішніх Плавнів та Полтави.

24 березня о 12.00 «Кремінь» на стадіоні «Кремінь-Арена» прийме харківський «Металіст». На жаль, офіційні домашні матчі «Кремінь» та «Кремінь-2» відбудуться без глядачів. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» в ексклюзивному коментарі повідомив директор ФК «Кремінь» Андрій Філь. Як зазначив директор, кременчуцький клуб не зміг отримати дозвіл через відсутність наявності укриття, яке б знаходилося поруч зі стадіоном.

— Матчі «Кременя» будуть без вболівальників, оскільки у нас немає поруч сховища, щоб розміщати глядачів, — сказав Андрій Філь.

«Кременчуцький Телеграф» поцікавився у представників клубів із Полтави та Горішніх Плавнів, які також грають у Першій лізі, яка в них ситуаціях із дозволами.

Станіслав Майзус — виконавчий директор СК Полтава розповів чи допускатимуть вболівальників на трибуни:

— Ми вважаємо, що матчі з уболівальниками проводити зарано. Триває війна, ми маємо справу з підступним та цинічним ворогом, тому не маємо права ризикувати життями тих, хто любить дивитись футбол на стадіоні.

У Горішніх Плавнях Кременчуцького району перший матч також офіційно відбудеться без глядачів.

— Цього разу граємо без вболівальників, а на наступний матч плануємо зіграти з глядачами , — зауважив пресаташе «Гірник-Спорт» Дмитро Булига.