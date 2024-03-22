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По 2189 гривень з кожного жителя в місяць — Полтавщина увійшла у п'ятірку лідерів по надходженням до місцевих бюджетів

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 123 Коментарів: 1

 

Найнижчий дохід з людини до місцевого бюджету — у Кам’янопотоківській громаді на Кременчуччині

Полтавська область увійшла у п’ятірку лідерів серед областей за обсягом надходження коштів до місцевих бюджетів. Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За місяць з кожного жителя області до місцевих бюджетів надходить 2189 гривень.

— Загалом до бюджетів усіх громад області за цей період надійшло близько 2,5 млрд грн. Найвищі показники у розрахунку на одного жителя — у Драбинівській, Михайлівській та Сергіївській громадах — від 4,8 до 5,1 тис. грн. Найнижчі — у Кам’янопотоківській громаді — 604 грн, — додає Пронін.

Також очільник області наголосив, що кожна громада має низку можливостей, щоб змінити ситуацію та протягом року покращити свої показники.

 

За даними статистики, випередили Полтавщину Київ і Київська та Дніпропетровська області. Закриває п’ятірку лідерів Львівщина.

Нагадаємо, за даними статистики Кременчук увійшов до десятки міст за рейтингом закупівель на Prozorro. Крім цього, Полтавщина посіла третє місце серед областей за індексом цифрової трансформації

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтавська область місцевий бюджет рейтинг
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Коментарі: 1

865
Andron777:
Сьогодні, 15:46

Оце в Кременчуці фіолетова шобла ручонки потерає...


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