Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

На прийомі у міського голови чоловік «наспівав» на кімнату у гуртожитку

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 189 Коментарів: 1

 

Кременчужанин Олександр Мокрий прийшов на прийом з проханням, аби йому надали кімнату у гуртожитку. Крім цього, чоловік вирішив виконати авторську пісню про Кременчук

Сьогодні, 22 березня у міськвиконкомі мер міста Віталій Малецький спілкувався з містянами, в рамках прийому громадян. На прийом для розв'язання особистих питань записалося понад 20 містян. Серед них Олександр Мокрий. Чоловік розповів, що не має де жити, та звернувся з проханням, виділити йому кімнату у гуртожитку. Згодом чоловік розповів, що написав авторську пісню про Кременчук та заспівав її для присутніх.

«От дивіться, поки ви співали, я вже собі записав інформацію, щоб вам виділили кімнату у гуртожитку», — констатував Віталій Малецький.

Нагадаємо, записатися на прийом до мера міста Віталія Малецького можна особисто у відділі звернень., або телефоном: 098-988-31-33.


0
Автор: Роксолана Жукова
Теги: Кременчук прийом громадян міський голова
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

865
Andron777:
Сьогодні, 15:49

А де він до цього жив?


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх