На прийомі у міського голови чоловік «наспівав» на кімнату у гуртожитку

Кременчужанин Олександр Мокрий прийшов на прийом з проханням, аби йому надали кімнату у гуртожитку. Крім цього, чоловік вирішив виконати авторську пісню про Кременчук
Сьогодні, 22 березня у міськвиконкомі мер міста Віталій Малецький спілкувався з містянами, в рамках прийому громадян. На прийом для розв'язання особистих питань записалося понад 20 містян. Серед них Олександр Мокрий. Чоловік розповів, що не має де жити, та звернувся з проханням, виділити йому кімнату у гуртожитку. Згодом чоловік розповів, що написав авторську пісню про Кременчук та заспівав її для присутніх.
«От дивіться, поки ви співали, я вже собі записав інформацію, щоб вам виділили кімнату у гуртожитку», — констатував Віталій Малецький.
Нагадаємо, записатися на прийом до мера міста Віталія Малецького можна особисто у відділі звернень., або телефоном: 098-988-31-33.
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