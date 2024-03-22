На прийомі у міського голови чоловік «наспівав» на кімнату у гуртожитку

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 189 Коментарів: 1

Кременчужанин Олександр Мокрий прийшов на прийом з проханням, аби йому надали кімнату у гуртожитку. Крім цього, чоловік вирішив виконати авторську пісню про Кременчук

Сьогодні, 22 березня у міськвиконкомі мер міста Віталій Малецький спілкувався з містянами, в рамках прийому громадян. На прийом для розв'язання особистих питань записалося понад 20 містян. Серед них Олександр Мокрий. Чоловік розповів, що не має де жити, та звернувся з проханням, виділити йому кімнату у гуртожитку. Згодом чоловік розповів, що написав авторську пісню про Кременчук та заспівав її для присутніх.