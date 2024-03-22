У вівторок, 19 березня, у малому залі Кременчуцького міського палацу культури відбулася презентація книги Тетяни Булат «Перлини української душі». Символічно, що захід відбувся у день народження авторки й перетворився на її справжній бенефіс.
Й не дивно, бо жінка не тільки пише вірші й оповідання, але й співає, малює, ліпить, вишиває, керує народним гуртом «Крила», для якого пише пісні.
Привітати авторку прийшли чисельні друзі, колеги, представники влади, культури, члени Творчої спілки журналістів й спілки письменників Кременчуччини, місцеві літератори.
Заступник міського голови Володимир Пелипенко подякував Тетяні Булат за творчість, зазначив важливість її внеску в розвиток культури й назвав справжньою перлиною міста Кременчука.
Голова спілки письменників Кременчуччини Володимир Шевченко, вітаючи авторку, вручив їй грамоту за плідну творчу працю, редагування й випуски у світ творчих збірок, друк власних видань й у зв’язку з днем народження.
Дуже зворушливим вийшло привітання від колег й учасників гурту «Крила», які поважають Тетяну Булат за її відкриту душу, щирість й бажання нести в цей світ прекрасне.
Збірку «Перлини української душі» авторка готувала протягом двох років. З початку повномасштабного вторгнення вона почала писати вірші, які й наповнили розділи книги: «Коли ти поруч із красою», «Непереможні сталеві крила», «Україна та життєвий коловорот».
Вірші, які увійшли у збірку, зі сцени декламували студенти й педагоги льотного коледжу. Їх тематика знайома кожному. Вони просякнуті болем сьогодення, життєвими переживаннями, в них є радість й гіркота, краса навколишнього світу й душі українського народу.
Почитати вірші збірки можна у читальній залі філії № 2 бібліотеки на Соборній, в бібліотеці на Європейській.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.