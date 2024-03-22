У Кременчуцькому районі побудують електростанцію: підприємство шукає інвесторів

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 317 Коментарів: 1

На місці будівництва вітроелектростанції уже розпочали вітромоніторинг та роботи з моніторингу біорізноманіття

Для будівництва у Кременчуцькому районі однієї з найбільших вітроелектростанцій у Європі підприємці шукають інвесторів. Про це розповів начальник відділу із земельних відносин ДТЕК ВДЕ Євген Паценко під час І Міжнародного зеленого нафтогазового форуму, що проходив днями у Полтаві.

За його словами, компанія уже розпочала переговори з потенційними спонсорами та постачальниками обладнання.

На місці зведення ВЕС уже розпочалися підготовчі роботи: на узгодженні знаходиться техніко-економічне обґрунтування схеми видачі потужності електричної станції, проводиться просторове планування території, розпочали вітромоніторинг та роботи з моніторингу біорізноманіття.

Очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін зазначає, що для роботи ВЕС буде залучено більше 100 вітротурбін.

— На засіданні архітектурно-містобудівної ради при ОВА розглянули детальний план територій. Це один з етапів. Попереду громадське обговорення проєкту, оцінка впливу на довкілля, робота із землевпорядною документацією, — додає Пронін.

За його словами створення вітрової електростанції на Полтавщині пожвавить місцеві бізнес-процеси, надасть нові робочі місця, збільшить надходжень у бюджети, зокрема і коштом сплати податків й оренди. Пронін також наголосив, що вартість орендної плати за землю під вітропарк більша, ніж за землю сільгосппризначення. Після отримання всіх дозволів на будівництво компанія розроблятиме програму соціального партнерства з громадою.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі побудують найбільшу в Європі вітроелектростанцію — її потужність сягатиме понад 650 мВт. Також на початку року у Глобинській громаді ДТЕК встановили найвищу в Україні метеощоглу, яка допоможе оцінити вітрові умови для майбутньої Полтавської вітроелектростанції (ВЕС).



