Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина, Україна, Світ

У Кременчуцькому районі побудують електростанцію: підприємство шукає інвесторів

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 317 Коментарів: 1

 

На місці будівництва вітроелектростанції уже розпочали вітромоніторинг та роботи з моніторингу біорізноманіття

Для будівництва у Кременчуцькому районі однієї з найбільших вітроелектростанцій у Європі підприємці шукають інвесторів. Про це розповів начальник відділу із земельних відносин ДТЕК ВДЕ Євген Паценко під час І Міжнародного зеленого нафтогазового форуму, що проходив днями у Полтаві.

За його словами, компанія уже розпочала переговори з потенційними спонсорами та постачальниками обладнання.

На місці зведення ВЕС уже розпочалися підготовчі роботи: на узгодженні знаходиться техніко-економічне обґрунтування схеми видачі потужності електричної станції, проводиться просторове планування території, розпочали вітромоніторинг та роботи з моніторингу біорізноманіття.

Очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін зазначає, що для роботи ВЕС буде залучено більше 100 вітротурбін.

— На засіданні архітектурно-містобудівної ради при ОВА розглянули детальний план територій. Це один з етапів. Попереду громадське обговорення проєкту, оцінка впливу на довкілля, робота із землевпорядною документацією, — додає Пронін.

За його словами створення вітрової електростанції на Полтавщині пожвавить місцеві бізнес-процеси, надасть нові робочі місця, збільшить надходжень у бюджети, зокрема і коштом сплати податків й оренди. Пронін також наголосив, що вартість орендної плати за землю під вітропарк більша, ніж за землю сільгосппризначення. Після отримання всіх дозволів на будівництво компанія розроблятиме програму соціального партнерства з громадою.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі побудують найбільшу в Європі вітроелектростанцію — її потужність сягатиме понад 650 мВт. Також на початку року у Глобинській громаді ДТЕК встановили найвищу в Україні метеощоглуяка допоможе оцінити вітрові умови для майбутньої Полтавської вітроелектростанції (ВЕС).


0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: eenergy.com.ua
Теги: Кременчуцький район Глобинська міська територіальна громада вітрова електростанція ДТЕК
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

865
Andron777:
Сьогодні, 15:52

Ми хочемо будувати, але немає грошей. Дайте грошей на будівництво, а потім ми інвестора кинем як кинули отого німця на Деївці...blush


1 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх