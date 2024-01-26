Кременчук увійшов до десятки міст за рейтингом закупівель на Prozorro

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 1

До цього рейтингу з Полтавської області потрапили також Лубни

Кременчук посів 10-те місце у рейтингу серед міст, які найактивніше реалізовували свої активи на Прозорро протягом 2023 року. Про це йдеться у матеріалі Агенції інформації та аналітики «Гал-інфо».

Загалом у цей рейтинг потрапили 26 міст України, а сумарний дохід громад із першої десятки становить майже мільярд гривень.

Як зображено у таблиці, Кременчук знаходиться на 10-мі місці із загальним рейтингом 1,44.

Також із Полтавщини до першої десятки міст потрапили Лубни із рейтингом 1,50.

Як зазначає Сергій Бут, СЕО «Прозорро.Продажі», у порівнянні з 2022 роком більшість міст повернулися до реалізації активів через державні онлайн-закупівлі на Прозорро.

Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» проаналізував тендери та прямі закупівлі на товари, роботи та послуги за 2023 рік.