У 2024 році в аудиторіях, де проводитимуть НМТ, працюватимуть камери відеоспостереження

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Під час складання тестування буде заборонено користуватися телефоном, пити та їсти

У 2024 році в аудиторіях, де проводитимуть національний мультипредметний тест, працюватимуть камери відеоспостереження. У Харківському регіональному центрі УЦОЯО, який обслуговує Полтавську область, «Кременчуцькому Телеграфові» повідомили, що чекають нормативних документів, які регулюватимуть використання камер. Коштів на нововведення не виділятимуть — камери додатково не закуповуватимуть, а будуть використовувати комп’ютери з вбудованими камерами.

— Це не ті камери, які використовують для спостереження у приміщенні, наприклад, охоронні агенції, — пояснили нам у Харківському регіональному центрі УЦОЯО. — Це не камера у кожного в комп’ютері, планується, що це будуть спеціальні додаткові комп’ютери, які вестимуть трансляцію того, що відбувається в аудиторії.

Камери в аудиторіях встановлять у цілях безпеки, а також для того, аби учасники не списували.

В інтерв’ю на YouTube-каналі «Школа Kevin» директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що у цьому навчальному році тестування складатиметься з двох блоків, між якими буде перерва у 20 хвилин:

перший — українська мова та математика (на кожен предмет по 60 хвилин);

другий — історія України та предмет на вибір (на кожен із них по 60 хвилин).

Під час складання НМТ буде заборонено користуватися телефоном, пити та їсти, оскільки йде робота з технікою, а дозволено лише на перерві. Також під час перерви учасники зможуть користуватись будь-чим та підготуватись до наступного блоку, переглядаючи книги, конспекти, шпаргалки.

Крім того, кожному учаснику видадуть чисті аркуші паперу, які можна використати як чернетку. По завершенні тестування їх можна буде забрати з собою.

Реєстрація на тестування розпочнеться у березні. За інформацією Міністерства освіти і науки, національний мультипредметний тест проведуть з 14 травня до 19 липня. Точні дати тестування не будуть розголошуватися на загал у цілях безпеки. Кожен учасник тестування зможе дізнатися свою дату та місце проходження тестування в особистому кабінеті.

Раніше ми писали, що у 2024 році востаннє НМТ з української мови відбудеться за старим правописом.