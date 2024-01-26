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За минулий рік на Полтавщині зібрали понад мільярд гривень «військового» податку

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 97

 

Сума зросла майже на чветь у порівнянні з попереднім роком

Протягом 2023 року платники податків на Полтавщині сплатили понад мільярд гривень військового збору. Про це інформує пресслужба Головного управління Державної податкової служби України у Полтавській області.

Загалом за минулий рік внесок полтавців на підтримку Збройних сил України до державного бюджету склав 1 млрд 137,7 млн грн.

Виконувачка обов'язків начальника обласної податкової Алла Рябкова зазначає, що ця сума у порівнянні з 2022 роком збільшилася на 209,0 млн грн або ж на 22,5%.

Нагадаємо, раніше ми писали, що із січня по листопад 2023 року мешканці Полтавської області виплатили понад 900 мільйонів гривень «військового» податку.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Слово і Діло
Теги: Полтавщина податки військовий збір
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