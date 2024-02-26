«Зараз стоїть питання виживання нашої держави... Не треба боятися», – начальник Кременчуцького РТЦК

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 37

23 січня у приміщенні Кременчуцької районної військової адміністрації офіційно представили нового начальника РТЦК та СП підполковника Мирослава Волкова. Для цього у Кременчук приїхав його безпосередній начальник — керівник Полтавського обласного ТЦК та СП полковник Олексій Трофіменко.

Через місяць після призначення та напередодні другого року повномасштабного вторгнення Мирослав Волков погодився дати ексклюзивне інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу».

У ньому він згадав про перші дні повномасштабної війни, відповів на питання щодо проведення мобілізації та вручення повісток у громадських місцях. Мирослав Волков також розповів про роботу військово-лікарняних комісій, відповідальність за порушення правил військового обліку, а наприкінці звернувся до усіх військовозобов’язаних району.

- Минуло два роки з початку повномасштабного вторгнення: як у ті дні працював Кременчуцький РТЦК та СП?

У перші години після оголошення тривоги, введення воєнного стану та переведення ТЦК на посилений режим роботи до нас прибула дуже велика кількість добровольців... О 4-й ранку почалося вторгнення, а о 5.00 вже перші добровольці прибули до ТЦК з бажанням стати на захист України. Тоді був такий неймовірний патріотичний підйом, завдяки якому ми і зупинили нашого ворога.

- Як зараз проводиться мобілізація та чи виконуються плани?

На сьогоднішній день заходи мобілізації проводяться у плановому режимі. Плани та всі поставлені завдання ми виконуємо. Підрозділи, військові частини та навчальні центри доукомплектовуємо в необхідній кількості.

- Яку кількість військовозобов’язаних мобілізовано Кременчуцьким РТЦК та СП з 24.02.2022 року?

Кількість мобілізованих до закінчення війни я оголошувати не буду. Це закрита інформація.

Кременчуцький військкомат мобілізував на війну 7 тисяч чоловіків та понад 60 жінок — інтерв’ю воєнкома

- Чи є різниця в умовах військової служби за контрактом та мобілізацією?

Великої різниці немає. Проте, військовослужбовцям при підписанні контракту виплачується одноразова допомога: для військових рядового складу - 21 472 грн, для сержантського та старшинського складу - 24 156 грн та для осіб офіцерського складу - 26 840 грн. А при переводі до іншого місця служби підйомні. А ще контрактник має право стати на квартирний облік з перспективою отримати квартиру або грошові кошти на її придбання. Тож, військовослужбовці за контрактом мають трохи більше соціальних гарантій.

- Щодо справедливої мобілізації: чи призиваєте ви правоохоронців, рятувальників, пенсіонерів силових відомств та депутатів?

Ми мобілізуємо тих, хто згідно закону підлягає мобілізації та не є заброньованим. І на сьогоднішній день дуже багато випадків коли службовці з інших силових структур – ДСНС, Національної поліції, які мають офіцерські спецзвання, призиваються до лав ЗСУ в добровольному порядку, і вже проходять службу в ЗСУ у тих званнях, які є у них, як у військовослужбовців. І як правило ці звання солдат або сержант. Вони виконують бойові завдання у складі своїх підрозділів в цих військових званнях й у тих обсягах, які передбачаються посадами з цими званнями.

- Які спеціалісти зараз найбільш потрібні у війську?

У нас дуже великий спектр вибору професій та посад в ЗСУ. Це і оператори FPV-дронів, і піхотинці-штурмовики й інші.

- Яка кількість жінок стала на захист України та чи їх теж мобілізували?

Жінки йдуть на військову службу добровільно. До армійського строю стала досить велика кількість жінок. До закінчення війни я цю кількість не назву, але можу сказати, що велика кількість патріотично налаштованих жінок стали на захист України. І у складі підрозділів вони виконують бойові завдання на рівні з чоловіками.

«Якщо не буде кому воювати, то росіяни дійдуть до Кременчука», — 19-річна дівчина, яка стала на захист України

- Чи проводять зараз набір випускників шкіл у військові внші та як змінилася кількість такого набору?

Ми постійно проводимо патріотичне виховання молоді. Проводиться також відбір випускників шкіл до вищих навчальних закладів. Є планові завдання – це близько ста випускників, яких ми відбираємо та направляємо для вступу у вищі військові навчальні заклади. Там вони здобувають вищу військову освіту офіцера тактичного рівня та отримують первинне офіцерське звання «лейтенант».

- Чи продовжується робота спільних груп працівників РТЦК та поліції щодо вручення повісток у громадських місцях?

Наразі представники ТЦК та СП спільно з працівниками Національної поліції виконують патрулювання на вулицях міст. У нас діє правовий режим воєнного стану під час якого усі повинні ходити з документами. А військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ. Патрульні перевіряють ці документи й у разі необхідності виписують повістки для прибуття до РТЦК з метою уточнення військово-облікових даних.

Повістки у громадських місцях Кременчука продовжать роздавати поки буде тривати мобілізація

- Хто залучається до вручення повісток у громадських місцях?

Усі хлопці, які виконують завдання по патрулюванню, а це як правило військовослужбовці з роти охорони, мають обмежену придатність до військової служби. Рота на 100% укомплектована таким складом. Це військові, які свого часу були мобілізовані, виконували бойові завдання у складі бойових підрозділів, отримали якісь поранення, були визнані обмежено придатними та через це переведені до роти охорони. Усі вони мають статус учасника бойових дій. Тому я звертаюся до населення ставитися до перевірки документів з порозумінням. І завжди, коли спілкуєтеся з цими хлопцями, варто розуміти, що вони не якимось дивом потрапили у цей підрозділ (роту охорони – ред.) і зараз гуляють по місту. Усі вони тут служать після виконання бойових завдань. А тому, будь ласка, ставтеся з повагою до цих військовослужбовців. Дуже багато з них ходять із паличками, їм важко, але вони розуміють важливість цього завдання, яке наразі стоїть не тільки перед Кременчуцьким РТЦК, але й перед усією державою.

- Чи передбачена відповідальність за протидію військовослужбовцям ТЦК при вручені повісток?

Відповідальність передбачена, але ми не зверталися з цього приводу до компетентних органів. У нашому районі таких випадків не було.

Фітнес-тренеру з Полтави Заволоці, який принижував військових, продовжили тримання під вартою

- Яка відповідальність передбачена за неприбуття до РТЦК по повістці?

Відповідальність визначена законом. Отримати повістку, яка передбачає прибуття до ТЦК з метою уточнення військово-облікових даних, можуть усі військовозобов’язані, які й без повістки повинні самі прибути до РТЦК та уточнити свої дані. Про це наголошується вже не перший рік. Якщо військовозобов’язаний, отримавши повістку, не прибуває до РТЦК, то його дані передаються до Нацполіції для проведення розшуку. І після розшуку він буде доставлений до РТЦК, де на нього складуть адмінпротокол по ст.210 ч.2. Після цього він сплатить штраф і все одно буде уточнювати свої облікові дані. А якщо є необхідність, тобто пройшли строки, то буде направлений на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Якщо його визнають придатним до проходження військової служби, то надалі з ним будуть працювати фахівці групи морально- психологічного забезпечення. Вони виявлять його морально-ділові якості, і якщо військовозобов’язаний підходить за усіма параметрами, тільки тоді приймається рішення щодо його призову у ЗСУ.

- Яка кількість військовозобов’язаних притягнута до відповідальності за порушення військового обліку?

Є певна кількість військовозобов’язаних, яка притягалася до адмінвідповідальності. Їх немало, але, я б не сказав, що це велика кількість, зважаючи на чисельність населення району.

- Загальну кількість ухилянтів ви називати не можете?

Я поки що не буду цього робити.

- Скільки є у Кременчуцькому районі відкрито кримінальних проваджень щодо «ухилянтів» за ст. 336 ККУ та чи є вже судові вироки?

Відкрито достатню кількість кримінальних проваджень, які зараз розслідується. І можу сказати, що буде практика застосування реальних строків позбавлення волі по ст. 336 ККУ.

- Чи покращилася робота ВЛК після реорганізації та чи можете ви якось впливати на висновки ВЛК?

Як керівник РТЦК на рішення військово-лікарняних комісій я впливати ніяк не можу. Що стосується їх роботи – вони зараз не здійснюють свою діяльність на території Кременчуцького РТЦК. Вони працюють у поліклініках. Якість їхньої роботи трохи покращилася – там повністю замінили склад лікарів та голову ВЛК. У мене нарікань на їх роботу немає. Робота налагоджена й зі своїми завданнями вони справляються.

У Кременчуці розформували ВЛК при військкоматі та створили дві нові у цивільних лікарнях

- Яка періодичность проходження ВЛК та що може зробити призовник, якщо він не згоден з її висновками?

Відповідно до наказу №402 військовозобов’язаний у мирний час проходить ВЛК один раз на 5 років. Але є зміни до цього наказу, які передбачають проходження ВЛК під час дії воєнного стану один раз на рік. Тобто військовозобов’язаний, який пройшов ВЛК рік тому, знову зобов’язаний її проходити. Щодо оскаржень рішень ВЛК – якщо чоловік не згоден з її висновками, то має звертатися до нас, ми погоджуємо з обласною ВЛК час прибуття, направляємо його і там розглядається його скарга. І рішення районної ВЛК або відміняють, або підтверджують.

- Чи мобілізують зараз обмежено придатних та куди їх відправлять служити?

Обмежено придатних, як правило, направляють для проходження служби у тилові підрозділи. Таких посад не дуже багато, тому ми таких військовозобов’язаних мобілізовуємо мало. Проте наголошую – такий чоловік придатний до проходження служби, але з певними обмеженнями. Щоб не було плутанини. Такий військовозобов’язаний може бути мобілізований, якщо в якійсь військовій частині є потреба у такому спеціалісті.

- Чи посилиться мобілізація, якщо у парламенті ухвалять новий закон з конкретними строками служби та термінами демобілізації?

Давайте спершу дочекаємося прийняття закону… Можу сказати, що заходи мобілізації, які проводилися у плановому режимі в залежності від потреби, і надалі будуть проводитися. Вживати таке поняття, як посилена мобілізація – це трошки некоректно.

Оновлений законопроєкт про мобілізацію: уряд пропонує проводити її жорсткіше та надати додаткові повноваження ТЦК

- Кого можуть забронювати та чи впливає на це ВОС військовозобовязаного?

Є перелік військово-облікових спеціальностей, які не підпадають під бронювання. Усі, хто заброньовані, не підлягають мобілізації.

- Чи усі керівники підприємств відповідально ставляться до питань військового обліку та мобілізації?

У нас в районі проблемних підприємств немає. Є певні нюанси, але у нас налагоджена взаємодія зі всіма керівниками, є повне порозуміння, й усі керіники дотримуються вимог чинного законодавства… Наші фахівці надають допомогу, консультують у питаннях військового обліку.

- Чи були у Кременчуцькому ТЦК та СП виявлені випадки корупції та зловживань?

В Кременчуцькому РТЦК корупційних зловживань не було... Взагалі треба фільтрувати інформацію з різних джерел. Бо йде дуже потужна ІПСО з боку нашого ворога. Тому я раджу отримувати інформацію виключно з офіційних джерел. І завжди розуміти, хто і що вам хочуть вкласти.

- Хто видає дозвіл на перетин кордону місцевим держслужбовцям та скільки їх було видано за останній рік?

Ми такі дозволи не надавали. Такі дозволи надаються через обласну військову адміністрацію за підпорядкованістю від чиновників.

- Чи є такі, хто отримав дозвіл на виїзд за кордон та не повернувся?

Мені такі випадки невідомі.

- Чи є серед тих, хто проходив службу в Кременчуцькому РТЦК, загиблі та поранені?

Дуже багато наших хлопців брали участь у бойових діях у складі інших бойових підрозділів. Є ті, хто отримали поранення. І, на жаль, є ті, хто загинув.

- Які зміни, за вашою думкою, потрібно внести до законів щодо проведення мобілізації?

Є законопроєкт, який знаходиться на розгляді у Верховній Раді. Я думаю, що там вже узагальнені усі пропозиції ТЦК. І я думаю, що ті зміни, які у ньому передбачені, позитивно вплинуть на подальше проведення мобілізації.

Звернення начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП до усіх військовозобов’язаних

Хлопці, треба прийти до РТЦК та уточнити свої облікові дані. І пройти ВЛК. Наше суспільство має зрозуміти, що на сьогоднішній день стоїть питання виживання української держави. І хто, як не ми разом з вами, усе наше суспільство може хід цих подій повернути так, щоб вони привели до Перемоги.

Не треба боятися РТЦК. Дуже багато фейків, неправдивої інформації зараз доноситься до суспільства. Повірте мені, якщо ви приходите до РТЦК та СП, то це не означає, що сьогодні-завтра ви будете мобілізовані. Це не відповідає дійсності. Ніхто нікого сюди силоміць не тягне. Це все фейки. У Кременчуцькому РТЦК та СП таких випадків не було. І, якщо ви до нас прийшли, то спершу буде визначено ступінь придатності за станом здоров’я, будуть працювати психологи – вивчати морально-ділові якості, фахівці визначать необхідність призову цієї конкретної людини до лав ЗСУ у той чи інший підрозділ. І лише потім буде прийматися рішення щодо мобілізації.

Тому я всіх закликаю прийти, і, якщо усі це зроблять, то військовий облік у нас буде на високому рівні, буде ширша можливість розгляду кандидатів, розуміння того, хто придатний, а кого взагалі не можна розглядати, як кандидата на мобілізацію. А таких в нас досить багато, але люди чогось бояться це підтвердити. У нас багато хто має право на відстрочку по ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію». Але, на жаль, вони теж не йдуть. Тому, приходьте, беріть підтверджуючі документи і все буде проведено відповідно до норм чинного законодавства. Наші фахівці допоможуть в оформленні й людина матиме законну відстрочку від призову по мобілізації з усіма записами у військовому квитку. І буде й надалі працювати та наповнювати бюджет держави.

Слава Україні!