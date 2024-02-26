Три нокдауни. Боксер з Кременчука Вихрист достроково переміг у Німеччині

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 263

Наш спортсмен достроково завершив бій проти аргентинця у Німеччині

Вчора, 25 лютого у німецькому Людвігсбурзі відбувся вечір боксу за участю боксера з Кременчука Віктора Вихриста. Український суперважковаговик Віктор Вихрист (12–1, 7 КО) достроково переміг аргентинця Маркоса Антоніо Аумаду (25–12, 20 КО),

Бій планувався 10-раундовим, проте знадобилося лише 4 трихвилинки.

Вихрист володів великою перевагою та виграв бій достроково, тричі відправивши суперника у нокдауни. У 4-му раунді суперник виплюнув капу та вирішив не продовжувати поєдинок.

Це 13-та перемога Вихриста на профі-рингу, і він закрив прикру поразку, отриману рік тому через травму від Леньєра Перо з Куби.

В іншому бою вечора український боксер хевівейту Ігор Шевадзуцький (10–1, 8 KO) переміг 20-річного німця Едоніса Берішу (7–0, 6 КО), який відмовився від продовження бою після другого раунду.